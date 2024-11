Fondazione Comunitaria del Varesotto, nel CdA anche il cunardese Paolo Bertocchi

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Comunitaria del Varesotto – così come designato dal Comitato di Nomina nelle scorse settimane – si è riunito per la prima volta ieri, lunedì 18 novembre.

Dell’attuale CdA fanno parte Lucia Micol Angeleri, Marika Arena, Paolo Bertocchi, Buchi Pierfrancesco, Luigi Chierichetti, Daniele Pietro Giudici, Alberto Mandelli, Mariaveronica Orrigoni, Giuseppe Redaelli, Giovanna Scienza e Federico Visconti. Nella seduta di insediamento Federico Visconti è stato eletto presidente per acclamazione, mentre Paolo Bertocchi è stato eletto vicepresidente.

Paolo Bertocchi, 43 anni cunardese, è il responsabile delle relazioni istituzionali per il nord Italia di una delle più importanti società internazionali dell’aerospazio e della sicurezza; già assessore e consigliere provinciale e comunale; attualmente componente del Consiglio di amministrazione del Distretto aerospaziale lombardo e di Fondazione Agusta.

Il CdA, così, avrà al suo interno due personalità dell’alto Varesotto, da una parte il vicepresidente Paolo Bertocchi, ex consigliere comunale ed assessore a Cunardo, e dall’altra Pierfrancesco Buchi, ex presidente della Croce Rossa di Luino e Valli ed ex assessore del Comune di Luino.