Germignaga, Antonio Anfiteatro rieletto presidente del consiglio comunale

Dieci preferenze espresse durante l’ultima assemblea pubblica hanno sancito la nomina di Antonio Anfiteatro a presidente del consiglio comunale di Germignaga. Per il secondo mandato consecutivo.

«Un incarico di grande responsabilità», ha sottolineato lo stesso Anfiteatro, amministratore classe 1972, eletto lo scorso giugno tra le file di Iniziativa Democratica, lista del sindaco Marco Fazio.

Poi i ringraziamenti per i cittadini germignaghesi che lo hanno votato alle ultime amministrative, al sindaco Fazio («per la fiducia») e a tutto il gruppo di Iniziativa Democratica. Ad ogni membro dell’assemblea, il neopresidente ha regalato una copia dello statuto del consiglio comunale: «Sarà utile soprattutto agli amministratori che sono al loro primo mandato».

Archiviata la procedura per la nomina, Anfiteatro ha tenuto un breve discorso: «Questo ruolo mi onora e mi gratifica. Svolgerò il mio compito in modo imparziale. Nessuno dovrà sentirsi escluso dalla possibilità di espletare al meglio il proprio mandato. Vorrei essere visto come una figura di riferimento per consiglieri e assessori. E mi impegnerò per creare un ambiente di lavoro costruttivo e dinamico». E a proposito di impegno, il presidente ha infine indicato una priorità per l’intero consiglio comunale: «Dobbiamo cancellare la disaffezione per la politica, che affligge i nostri concittadini».