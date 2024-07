Rimini, i luinesi Mario ed Elena campioni italiani di “Danza Sportiva”

Tempo medio di lettura: 2 minuti

(Foto © www.fotoimmaginedance.com) I luinesi Mario Cacioppolini ed Elena Molina, uniti non solo in amore, ma anche nella condivisione di una passione infinita verso il ballo, hanno conquistato negli scorsi giorni a Rimini per la prima volta il titolo di campioni d’Italia, categoria Senior, della Federazione Italiana Danzasportiva e Sport Musicali.

Un traguardo, quello raggiunto dalla coppia luinese, che arriva a seguito di tanti anni di impegno e sacrifici, ma soprattutto dopo essersi allenati insieme per oltre vent’anni, anche quando la stanchezza post lavorativa non sempre aiutava a coltivare questo grande amore, nato lentamente prima con l’iscrizione ad una scuola di ballo e successivamente andato avanti frequentando corsi e continuando ad aggiornarsi.

Scesi in pista Mario ed Elena si sono cimentati nelle prove di valzer inglese, tango e quick step, davanti ad una giuria composta da ventotto giudici italiani federali. Prima di arrivare in finale e conquistare l’oro, hanno superato brillantemente la fase eliminatoria, sconfiggendo diverse coppie.

«Dal 1999 non ci siamo mai fermati, ma abbiamo iniziato a fare gare solo nel 2017, diventando vicecampioni nazionali della nostra categoria l’anno successivo – commentano Mario ed Elena -. Prima, però, abbiamo vinto anche titoli regionali, interregionali e numerose gare e competizioni tra Lombardia, Piemonte, Liguria e Sardegna. Il Covid poi ha fermato le gare e dall’anno scorso siamo tornati in pista».

La coppia luinese, infatti, da settembre 2023, ha cominciato a frequentare i corsi della scuola “Art Dance” di Varese, seguendo gli insegnamenti di Barbara Bossi e Carlo Pozzoni, quest’ultimo originario proprio della città lacustre. «Grazie ai loro consigli, ai due allenamenti a settimana e alle lezioni private, siamo riusciti a migliorarci e a conquistare il titolo italiano Senior a Rimini. Per noi è una grandissima soddisfazione e vogliamo ringraziare infinitamente sia Barbara che Carlo».

«Anche dopo esser tornati da Rimini siamo tornati ad allenarci – concludono Mario ed Elena -. Per noi oltre ad essere una passione vera e propria, ora è proprio un impegno quotidiano del quale non possiamo fare a meno. Formazione, allenamenti, stage e lezioni private ci servono per tenerci in forma e continuare a migliorarci, confrontandoci anche con altri in palcoscenici più importanti. Questo è davvero stimolante e gratificante».