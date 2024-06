Amministrative, Lombardia Ideale: «Bene la riconferma dei nostri amministratori»

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

«La concretezza e l’ascolto dei cittadini pagano sempre. Sono soddisfatto per la riconferma di molti nostri amministratori uscenti dove, sostanzialmente, usciamo in pari, tra seggi persi e seggi conquistati». Con queste parole Leslie Mulas, coordinatore provinciale di Lombardia Ideale, interviene a margine degli esiti delle amministrative appena concluse sul territorio provinciale.

«In particolar modo – aggiunge il primo cittadino di Besano – siamo contenti per i risultati nei Comuni di Cavaria con Premezzo, Cadrezzate con Osmate, Porto Valtravaglia, Valganna, Duno e Bedero Valcuvia. Ai nostri candidati che non sono stati eletti, faccio comunque i miei complimenti per l’impegno profuso e per la passione che hanno dimostrato spendendosi per il bene della propria collettività».

«Coloro che hanno vinto lavoreranno insieme a coloro che hanno perso, senza mettere da parte nessuno – prosegue Mulas – Siamo un gruppo coeso e serio e il nostro impegno lo dimostra. Evidenzio il grande risultato di Malnate Ideale, dove la lista con il nostro simbolo è la seconda forza del centrodestra, dietro solo a Fratelli d’Italia, ed è stata determinante per far raggiungere il ballottaggio al candidato sindaco Sandro Damiani. Ora ci aspettano quindici giorni di intensa campagna elettorale, pancia a terra, con l’obiettivo di vincere al secondo turno».

«Non nascondo un po’ di amarezza – aggiunge infine il coordinatore provinciale di LI – per la sconfitta del centrodestra in alcuni comuni importanti come Cardano al Campo, Gavirate e Sesto Calende, dove però i nostri candidati hanno ottenuto buoni riscontri in termini di preferenze. Il nostro lavoro continuerà anche e soprattutto dopo il voto, anche laddove non siamo stati eletti, come è nel nostro stile, per essere accanto al territorio, alle associazioni e a chi ci ha sostenuto».