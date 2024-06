Primavera, a Induno Olona si torna nell’orto con i consigli di Coldiretti

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

L’arrivo della primavera fa scattare il ritorno alla coltivazione fai da te in orti ricavati su terrazzi, giardini e piccoli appezzamenti. Per aiutare i consumatori a imparare i segreti dell’orto perfetto, nel fine settimana nei mercati di Campagna Amica della Lombardia arrivano i tutor Coldiretti con consigli su come trapiantare e curare le piantine per produrre in autonomia frutta e verdura.

Diversi gli appuntamenti previsti oggi, sabato 23 marzo, con una tappa anche nel Varesotto, all’agrimercato di Induno Olona in compagnia di Luca Ricci. Altri eventi al mercato contadino di Porta Romana a Milano in via Friuli 10/a, dove sarà allestito uno spazio dedicato alle erbe aromatiche: qui un esperto Coldiretti spiegherà come realizzare composizioni perfette, mentre al mercato coperto di Campagna Amica a Pavia in viale Golgi 84 il tutor dell’orto mostrerà come trapiantare in modo corretto le piantine. Altro appuntamento all’antica Fiera della Possenta a Ceresara (Mantova) dove verranno tenute delle lezioni sui principali lavori da svolgere negli orti.

Si continua domenica 24 marzo: oltre all’appuntamento di Ceresara (Mantova), dove continua la Fiera della Possenta, i tutor Coldiretti saranno presenti anche al mercato di Campagna Amica di Iseo (Brescia) con esposizioni di piantine e consigli pratici.

Infine, martedì 26 marzo, presso il mercato di Campagna Amica a Cremona, sotto i portici del Consorzio Agrario, la cuoca contadina di Terranostra proporrà una degustazione gratuita a base di primizie dell’orto e una bevanda con miele e fiori commestibili.