Salvini promette di risolvere il problema del traffico sulla Vergiatese: «Faremo tutte le rotonde»

(a cura di Varesenoi.it) «Lo avevamo promesso da tanti anni: vogliamo togliere tutti i semafori e fare le rotonde mancanti. Stiamo già ragionando sui costi: saranno 10 milioni di progetti. Viaggiare sarà più sicuro e ci saranno meno code».

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini promette una soluzione definitiva all’atavico problema del traffico sulla superstrada Vergiate-Besozzo, la cosiddetta “Vergiatese“. L’esponente leghista e del governo Meloni è giunto ieri a Mercallo per dare il via libera alla prima delle tre rotonde già finanziate sulla tratta: oltre a quella di Mercallo, che sarà pronta entro il mese di maggio, sorgeranno rotatorie a Vergiate e Malgesso. Una quarta infrastruttura, come confermato da Marco Magrini, presidente della Provincia di Varese, verrà pagata da Villa Recalcati e verrà realizzata a Comabbio.

Si andrà avanti, sostituendo anche i residui cinque semafori della superstrada? Così giura Salvini, accompagnato dal governatore della Lombardia Attilio Fontana e dal consigliere regionale Emanuele Monti: ad attenderlo diversi sindaci del Varesotto, compreso il padrone di casa Andrea Tessarolo (sindaco di Mercallo), Davide Galimberti e i maggiorenti locali della Lega.

Il ministro Salvini si è intrattenuto con la stampa anche su altri argomenti, tra cui la ricandidatura di Matteo Bianchi a sindaco di Varese: «Sarebbe un ottimo sindaco per la Lega e per una splendida città come Varese. Deciderà il centrodestra unito».

Dopo il sopralluogo, invece, i politici, tra cui il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, delle Infrastrutture Matteo Salvini, i presidenti di Regione Lombardia Attilio Fontana e della Provincia Marco Magrini, e l’ingegner Prisco, responsabile della struttura regionale di ANAS, si sono incontrati con diversi amministratori a Villa Recalcati, a Varese.

La riunione aveva come tema principale la viabilità nell’area dei laghi. Sono stati presentati i lavori in corso di esecuzione e di progettazione sulla SS629 Vergiate-Besozzo per eliminare i semafori, nonché una serie di proposte progettuali per altri punti sensibili. Tra questi, anche il ponte sul Tresa della SS394, tra Luino e Germignaga. Provincia di Varese ha ripreso l’ipotesi di una rotatoria, al fine di eliminare gli impianti semaforici.

«Voglio partire da una prima considerazione – scrive il sindaco Marco Fazio -: che finalmente si parli di viabilità nel nord della Provincia, in un incontro di così alto livello, è una novità graditissima e attesa. E, ancor più, che si parli proprio del nostro Comune. Ho però ritenuto importante sottolineare, intervenendo durante l’incontro, che ogni ragionamento sulla viabilità non può che partire da una considerazione sulla sicurezza».

«In parole povere: sul tavolo deve esserci assolutamente la questione del ponte – prosegue Fazio -. La struttura attuale è troppo bassa, e lo abbiamo visto troppe volte negli ultimi 10 anni, con ripetute chiusure per le piene del Tresa e del Margorabbia e la paura di un effetto diga, se non addirittura per la tenuta stessa del ponte. Benissimo la rotonda, o una soluzione per snellire ulteriormente il traffico, ma la cosa più urgente e necessaria è unirla ad un ponte nuovo e adeguato alla situazione».

«A margine della riunione ho potuto confrontarmi rapidamente con il responsabile territoriale di ANAS, cui ho segnalato, in attesa di interventi corposi e che richiederanno tempi lunghi, la necessità di una manutenzione puntuale anche sui marciapiedi. Parlando con lui ho potuto riscontrare come la problematica del ponte sia finalmente chiara anche per ANAS. Ora a noi amministratori tocca il compito di mettere in atto tutte le azioni per facilitare il passaggio dalla comprensione alla realizzazione di un intervento che sarebbe davvero fondamentale», conclude il primo cittadino di Germignaga.