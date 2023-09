Luino, chilometri di solidarietà a bordo del nuovo furgone elettrico

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Rispetta l’ambiente ed è una risorsa per aiutare le persone in difficoltà. Il nuovo furgone elettrico del Comune di Luino è entrato nella vita quotidiana di chi si occupa di volontariato in ambito sociale, e ha subito migliorato la gestione del lavoro nel campo della solidarietà alimentare.

Partendo dallo stesso obiettivo l’amministrazione comunale luinese aveva aderito al bando “Fermenti in Comune”, promosso da Anci (L’associazione nazionale dei comuni italiani) e dal Dipartimento per le Politiche giovanili della presidenza del Consiglio dei Ministri, presentando un progetto elaborato insieme al Tavolo per il Clima e ad altre realtà locali che si occupano di economia circolare.

Un progetto premiato, attraverso il bando, con lo stanziamento dei fondi necessari ad acquistare il mezzo ecologico, ora a disposizione dei volontari che raccolgono il cibo in eccesso nei supermercati e lo distribuiscono poi alle famiglie che ne hanno bisogno. Il raggio delle attività praticabili con il veicolo, un Citroen Berlingo con motore da 100 kw (pari a 136 cavalli), potrà presto aumentare, in base al regolamento recentemente approvato dalla giunta del sindaco Enrico Bianchi, che stabilisce i criteri per l’utilizzo del furgone, e darà modo alle associazioni di poterne valutare l’impiego.

Per il momento i “viaggi solidali” a bordo del furgone elettrico sono svolti dalla Chiesa Valdese – che già prima del bando si occupava di ritirare le eccedenze alimentari nei supermercati Lidl e Coop, e di consegnarle alle famiglie fragili – e dai volontari della Banca del Tempo, coinvolti al pari della Chiesa Valdese nell’iniziativa Chiocciola, che mira al ritiro e al riutilizzo di materiali (tra cui mobili e altri arredi) destinati alla discarica.

«L’amministrazione crede tanto in ciò che questa rete di volontariato fa per il territorio, e il nuovo furgone è uno strumento utile per le esigenze organizzative dei volontari – commenta Elena Brocchieri, assessore ai Servizi sociali del Comune di Luino – Ringrazio gli uffici del Servizio sociale e Karin Barretta per l’ottimo lavoro svolto».

Per il momento il veicolo viene ricaricato attraverso la colonnina posizionata fuori dal municipio di Luino, ma in futuro una fonte di ricarica verrà installata in via Ronchetto, alla sede dei Servizi sociali, che ora è anche il luogo in cui viene custodito il mezzo.

«Il furgone elettrico? E’ spazioso e ha migliorato i nostri spostamenti, che prima venivano svolti con due macchine. Lo utilizziamo anche per le consegne a domicilio, visto che tra le persone che assistiamo c’è chi ha problemi di mobilità », fa sapere Antonio Monteggia, diacono della Chiesa Valdese e coordinatore della raccolta delle eccedenze alimentari, che grazie al bando “Fermenti in Comune” è diventata una realtà nota anche agli studenti del Liceo e dell’Isis di Luino, coinvolti nei momenti di selezione dei prodotti non più vendibili al supermercato e nella predisposizione delle successive consegne ai cittadini bisognosi.

Sono una trentina le famiglie – tra nuclei numerosi e persone sole – assistite dalla Chiesa Valdese sul territorio, per un totale di oltre cento persone. La mappa di chi ha bisogno di aiuto per il reperimento di beni primari si estende da Luino alla Valdumentina. «Le necessità e il livello di assistenza non sono uguali per tutti» aggiunge in conclusione Monteggia. Ciò che non cambia è l’impegno per non lasciare indietro nessuno.