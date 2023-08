A Brusimpiano una panchina rossa dedicata a Valentina Di Mauro

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Dopo quella inaugurata a Bisuschio mercoledì scorso, dedicata a tutte le vittime di femminicidio, anche Brusimpiano avrà la sua panchina rossa.

La dedica, in questo caso, è per Valentina Di Mauro, 33enne uccisa dal compagno il 25 luglio scorso a Cadorago, in provincia di Como.

A organizzare l’inaugurazione, in programma domenica 28 maggio, è l’associazione Anemos Lombardia – che continua così il suo lavoro di prevenzione in materia di violenza di genere – in collaborazione con il Comune e durante la cerimonia, alle 16.00 presso la Sala SOMS, interverrà anche l’attrice Barbara Sirotti, che presenterà il cortometraggio “Aria” e risponderà alle domande del pubblico.

Successivamente, alle 16.30, ci si sposterà sul lungolago del paese sul Ceresio dove, sulle note del violino di Natalia Carpenco, verrà inaugurata ufficialmente la panchina.