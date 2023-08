“E il giorno si fece polvere”, alla Biblioteca Civica di Luino si “racconta” Plinio il Vecchio

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Plinio il Vecchio, la sua vita, i suoi studi, le sue avventure, fino alla sua fine sulle pendici del Vesuvio nel 79 d.C., in quella stessa eruzione che ha sepolto Pompei ed Ercolano e che l’ha reso immortale icona dello scienziato, dell’uomo che non si accontenta mai o, per parafrasare una vecchia pubblicità, “l’uomo che deve chiedere sempre”.

Da quel 24-25 ottobre 79 d.C. Plinio il Vecchio assurgerà a simbolo dell’Uomo di Scienza, dell’uomo che deve chiedere sempre. Tanto da essere considerato tra i personaggi che maggiormente hanno influenzato lo sviluppo della civiltà occidentale. al punto che i due Plinii, il Vecchio e il nipote/figlio adottivo noto come il Giovane, sono anche gli unici due ‘pagani’ rappresentati sulla facciata di una cattedrale cristiana, il Duomo di Como.

Franco Cavalleri presenta il libro “E il giorno si fece polvere”, con il patrocinio del Comune di Luino, presso la Biblioteca Civica, sabato 6 maggio, dalle 17. Una presentazione-performance: con l’ausilio di filmati, suoni, letture, l’autore porterà il pubblico a immedesimarsi in un uomo che, a distanza di duemila anni, ha ancora molto da dire e da raccontare.

“E il giorno si fece polvere” è il racconto delle ultime ore di Gaio Plinio Secondo, o Plinio il Vecchio come lo conosciamo oggi. Un racconto un po’ storia un po’ fantasia, per renderlo agile nella lettura e adattarlo al pensiero ed al sentire dei nostri tempi. Ecco, quindi, che le pagine di …E il giorno si fece polvere, pur basate su dati storici raccontano le vicende di Plinio il Vecchio in maniera scorrevole, leggera, affascinante, adatta a tutti. È così che Plinio il Vecchio da personaggio storico diventa persona.

Con il 2023 siamo entrati nel periodo del Bimillenario dalla nascita del grande storico e scienziato. Una ricorrenza che rappresenta anche un’occasione che non possiamo perdere per rilanciare la figura, le opere, di Plinio il Vecchio, i cui messaggi sono ancora di stretta, se non strettissima attualità.

L’appuntamento del 6 maggio è tanto più importante perché rientra nell’iniziativa Il Maggio dei Libri, iniziativa nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile.

L’appuntamento luinese in un mini-tour il cui calendario ha incluso eventi tenutisi a Como, Mendrisio (Svizzera), Novara e Vaprio d’Adda. Altri seguiranno, nei mesi estivi e fino all’autunno.

Franco Cavalleri, autore di “E il giorno si fece polvere”, è comunicatore, fotografo e grande appassionato di storia. Da anni opera al fianco di musei, gallerie d’arte, artisti, piccoli imprenditori del turismo e della cultura in genere, produttori delle eccellenze italiane nell’agroalimentare, per raccontarne la vita e le vicende, con le parole, le immagini, i filmati.