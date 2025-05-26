Luino | 26 Maggio 2025

Luino, incontro dei Gruppi ABC per familiari di pazienti con Alzheimer

Oggi dalle 12.30 alle 14.30 a Villa Hussy nuovo appuntamento gratuito dei Gruppi ABC, dedicati a chi si prende cura di persone affette da demenza, guidato dalla terapista Cristina Sbaglia

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Oggi, lunedì 26 maggio, dalle 12.30 alle 14.30, Villa Hussy a Luino ospiterà un nuovo incontro dei Gruppi ABC, percorsi di auto aiuto dedicati ai familiari di persone affette da demenza, in particolare dalla malattia di Alzheimer. L’incontro sarà coordinato dalla dottoressa Cristina Sbaglia, terapista occupazionale, che guiderà i partecipanti in un percorso di consapevolezza e supporto reciproco.

I Gruppi ABC (acronimo che fa riferimento al modello di comunicazione ideato dal neurologo francese Yves Gineste) si propongono di aiutare i familiari a superare il senso di impotenza che spesso accompagna l’esperienza quotidiana con il malato. L’obiettivo è fornire strumenti utili per trasformare la relazione con la persona affetta da demenza, promuovendo un uso consapevole e terapeutico della parola come mezzo per migliorare la qualità della vita di entrambi.

Durante gli incontri, i partecipanti condividono esperienze e difficoltà comuni, ricevendo indicazioni pratiche per diventare “curanti esperti”. Il metodo proposto permette di costruire nuove modalità di comunicazione e relazione, valorizzando la dignità della persona malata e sostenendo chi se ne prende cura, nel rispetto delle emozioni e dei tempi di ciascuno.

L’incontro di Luino si inserisce nel programma regionale “Centri per la Famiglia”, promosso e finanziato da Regione Lombardia in collaborazione con ATS Insubria, con l’obiettivo di sostenere le famiglie attraverso servizi gratuiti e momenti di formazione e condivisione. La partecipazione è libera e aperta a tutti coloro che stanno affrontando un percorso di assistenza a un proprio caro affetto da demenza. Per ulteriori informazioni contattare l’indirizzo mail info@alzheimervarese.org o consultare il sito internet www.famigliamete.it.

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