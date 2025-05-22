A Luino due incontri gratuiti sulla parità di genere e le relazioni positive con Greta D’Adda

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Due appuntamenti dedicati all’educazione alla parità di genere e alla promozione di relazioni inclusive sono in programma alla Biblioteca Civica di Luino nelle giornate di oggi, giovedì 22, e giovedì 29 maggio, dalle ore 18.00 alle 20.00.

Gli incontri, completamente gratuiti, saranno condotti da Greta D’Adda, counselor professionista e coach delle relazioni, e rientrano nel progetto “imPARIamo”, un percorso di sensibilizzazione rivolto a tutta la cittadinanza sul tema dell’uguaglianza e dell’inclusione, coordinato da Giorgia Quadri in collaborazione con GIM Terre di Lago, AISU e inForm@DSA.

Il percorso educativo promosso a Luino è parte integrante del progetto regionale “Generazione ZER0=99. Proviamoci insieme”, sviluppato con il contributo della Regione Lombardia nell’ambito delle iniziative per la sostenibilità sociale. L’intento è quello di sensibilizzare i bambini e le bambine in età prescolare sui temi della parità di genere e dell’inclusione attraverso metodi ludici e creativi, con attività che inizieranno a partire dall’anno scolastico 2025/2026 coinvolgendo tutte le realtà scolastiche interessate.

Durante i due incontri si affronteranno tematiche fondamentali legate alla parità di genere nell’educazione, con particolare attenzione alla costruzione di relazioni positive e inclusive all’interno delle comunità scolastiche, familiari e sociali. Attraverso un approccio esperienziale e dialogico, Greta D’Adda guiderà i partecipanti in una riflessione condivisa, favorendo una maggiore consapevolezza rispetto ai ruoli di genere, agli stereotipi e ai meccanismi relazionali.

Per informazioni e iscrizioni è possibile visitare il sito www.informadsa-luino.it, inviare una mail a informadsaluino@gmail.com oppure contattare i numeri 338 3860330 e 349 8117332.