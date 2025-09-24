Luino | 24 Settembre 2025

Università Popolare di Luino, al via il 37° corso autunnale a Palazzo Verbania

Dal 16 ottobre al 4 dicembre un ricco calendario di lezioni e incontri culturali a Luino: iscrizioni dal 29 settembre presso la Biblioteca Civica. Ecco tutti i dettagli

Tempo medio di lettura: 2 minuti

L’Università Popolare di Luino inaugura il suo 37° Corso Ciclo Autunnale, un appuntamento consolidato che torna anche nel 2025 con un programma denso di proposte culturali. Dal 16 ottobre al 4 dicembre, nella suggestiva cornice della Sala Conferenze di Palazzo Verbania, saranno proposte lezioni e incontri di approfondimento che spaziano dalla medicina alla letteratura, dalla musica alla scienza, dall’archeologia al cinema.

Le iscrizioni per partecipare alle lezioni si terranno presso la Biblioteca Civica di Luino, in piazza Risorgimento 2, nelle giornate di lunedì 29 settembre, martedì 30 settembre e lunedì 6 ottobre, dalle ore 10 alle 12. Un’occasione importante per assicurarsi un posto a un ciclo che rappresenta ormai un punto di riferimento per la crescita culturale e sociale del territorio.

Il corso prenderà il via giovedì 16 ottobre con la conferenza di Susanna Gatti dedicata alla medicina, con un focus sul percorso che porta le cure dal laboratorio fino al paziente. A seguire, martedì 21 ottobre, sarà la volta di Serena Colombo, che condurrà i presenti in un viaggio attraverso la storia dell’arte, alla scoperta dei dettagli nascosti nelle opere pittoriche.

La letteratura italiana sarà al centro della lezione di Rita Zama, prevista per il 23 ottobre, con un approfondimento su Gertrude, personaggio dei Promessi Sposi, mentre il 28 ottobre Antonio Ratti proporrà un viaggio nell’archeologia e nelle culture dell’Iraq contemporaneo. Due giorni più tardi, giovedì 30 ottobre, Giuseppe Reguzzoni proporrà un ritratto dello scrittore tedesco Ernest Jünger.

Il mese di novembre si aprirà con il cinema: il 6 novembre Fabio Doriali affronterà il tema del western, raccontandone la storia e il legame con l’epopea della nascita degli Stati Uniti. L’11 novembre Stefania Benedetti introdurrà invece al mondo delle bulbose, mentre il 13 novembre Federico Crimi parlerà dell’esperienza industriale dell’Olivetti a Ivrea, esempio di un vero rinascimento in fabbrica.

Martedì 18 novembre sarà la volta della storia, con Giuseppe Reguzzoni che presenterà un excursus sul movimento ecologico, seguito il 20 novembre dall’incontro musicale con Igor della Corte dedicato a Vivaldi e alle sue celebri “Quattro Stagioni”. Il 25 novembre Jessica Lombardo guiderà i partecipanti alla scoperta del Giappone, la “terra in cui nasce il sole”, mentre il 27 novembre Giombattista Scapellato esplorerà il mondo dei droni e delle loro applicazioni.

Il ciclo di lezioni si concluderà giovedì 4 dicembre con il Concerto di Natale di e con Francesca Galante, un evento che unirà cultura e musica in una cornice suggestiva e partecipata. Oltre alle conferenze, l’Università Popolare ha programmato anche gite e visite culturali: il 14 novembre a Crema, il 5 dicembre a Milano per il Museo Diocesano e la Cappella Portinari, e il 1° marzo 2026 a Torino per assistere al Macbeth di Verdi al Teatro Regio.

Il Corso Autunnale 2025 dell’Università Popolare di Luino conferma così il suo ruolo di iniziativa di grande valore per la città e per l’intero territorio, proponendo un ricco percorso di incontri che spaziano tra discipline diverse, capaci di coinvolgere un pubblico ampio e appassionato.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , , , , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Luino | 19 Settembre 2025

Luino, gli Stati Generali del Centrodestra chiedono il contributo delle donne

Nuovo appuntamento, il 27 settembre, per l’iniziativa del capogruppo di “Azione Civica” Furio Artoni che guarda alla partecipazione dei cittadini per elaborare idee e programmi in vista delle elezioni

Luino | 26 Maggio 2025

Luino, incontro dei Gruppi ABC per familiari di pazienti con Alzheimer

Oggi dalle 12.30 alle 14.30 a Villa Hussy nuovo appuntamento gratuito dei Gruppi ABC, dedicati a chi si prende cura di persone affette da demenza, guidato dalla terapista Cristina Sbaglia

Luino | 23 Maggio 2025

A Luino “Il viaggio impossibile. La prima traversata a pedali della Foresta Amazzonica”

Sabato 24 maggio in biblioteca, in occasione del Festival della poesia, l’architetta Porfiri e il dottor Vaona racconteranno l’impresa leggendaria della prima donna che pedalò nella giungla amazzonica

Luino | 23 Maggio 2025

“Villa Hussy” ospita gli Stati Generali del Centrodestra: confronto sul futuro di Luino

Sabato 24 maggio forze politiche, cittadini e associazioni si riuniranno per dialogare su sicurezza, sviluppo, cultura e ambiente, con l’obiettivo di costruire una visione comune per la città

Luino | 22 Maggio 2025

A Luino due incontri gratuiti sulla parità di genere e le relazioni positive con Greta D’Adda

Oggi e giovedì 29 maggio alla Biblioteca Civica due appuntamenti del progetto “imPARIamo” con una counselor professionista e coach delle relazioni. L'appuntamento è dalle 18 alle 20

Luino | 17 Maggio 2025

A Luino un incontro per parlare dell’omobitransfobia

Oggi pomeriggio alle ore 17.30, in occasione della Giornata Internazionale contro l’omobitransfobia, AGEDO Varese presenta in biblioteca il libro “Sei sempre tu” con testimonianze di genitori e figli

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com