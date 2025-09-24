Università Popolare di Luino, al via il 37° corso autunnale a Palazzo Verbania

Tempo medio di lettura: 2 minuti

L’Università Popolare di Luino inaugura il suo 37° Corso Ciclo Autunnale, un appuntamento consolidato che torna anche nel 2025 con un programma denso di proposte culturali. Dal 16 ottobre al 4 dicembre, nella suggestiva cornice della Sala Conferenze di Palazzo Verbania, saranno proposte lezioni e incontri di approfondimento che spaziano dalla medicina alla letteratura, dalla musica alla scienza, dall’archeologia al cinema.

Le iscrizioni per partecipare alle lezioni si terranno presso la Biblioteca Civica di Luino, in piazza Risorgimento 2, nelle giornate di lunedì 29 settembre, martedì 30 settembre e lunedì 6 ottobre, dalle ore 10 alle 12. Un’occasione importante per assicurarsi un posto a un ciclo che rappresenta ormai un punto di riferimento per la crescita culturale e sociale del territorio.

Il corso prenderà il via giovedì 16 ottobre con la conferenza di Susanna Gatti dedicata alla medicina, con un focus sul percorso che porta le cure dal laboratorio fino al paziente. A seguire, martedì 21 ottobre, sarà la volta di Serena Colombo, che condurrà i presenti in un viaggio attraverso la storia dell’arte, alla scoperta dei dettagli nascosti nelle opere pittoriche.

La letteratura italiana sarà al centro della lezione di Rita Zama, prevista per il 23 ottobre, con un approfondimento su Gertrude, personaggio dei Promessi Sposi, mentre il 28 ottobre Antonio Ratti proporrà un viaggio nell’archeologia e nelle culture dell’Iraq contemporaneo. Due giorni più tardi, giovedì 30 ottobre, Giuseppe Reguzzoni proporrà un ritratto dello scrittore tedesco Ernest Jünger.

Il mese di novembre si aprirà con il cinema: il 6 novembre Fabio Doriali affronterà il tema del western, raccontandone la storia e il legame con l’epopea della nascita degli Stati Uniti. L’11 novembre Stefania Benedetti introdurrà invece al mondo delle bulbose, mentre il 13 novembre Federico Crimi parlerà dell’esperienza industriale dell’Olivetti a Ivrea, esempio di un vero rinascimento in fabbrica.

Martedì 18 novembre sarà la volta della storia, con Giuseppe Reguzzoni che presenterà un excursus sul movimento ecologico, seguito il 20 novembre dall’incontro musicale con Igor della Corte dedicato a Vivaldi e alle sue celebri “Quattro Stagioni”. Il 25 novembre Jessica Lombardo guiderà i partecipanti alla scoperta del Giappone, la “terra in cui nasce il sole”, mentre il 27 novembre Giombattista Scapellato esplorerà il mondo dei droni e delle loro applicazioni.

Il ciclo di lezioni si concluderà giovedì 4 dicembre con il Concerto di Natale di e con Francesca Galante, un evento che unirà cultura e musica in una cornice suggestiva e partecipata. Oltre alle conferenze, l’Università Popolare ha programmato anche gite e visite culturali: il 14 novembre a Crema, il 5 dicembre a Milano per il Museo Diocesano e la Cappella Portinari, e il 1° marzo 2026 a Torino per assistere al Macbeth di Verdi al Teatro Regio.

Il Corso Autunnale 2025 dell’Università Popolare di Luino conferma così il suo ruolo di iniziativa di grande valore per la città e per l’intero territorio, proponendo un ricco percorso di incontri che spaziano tra discipline diverse, capaci di coinvolgere un pubblico ampio e appassionato.