Nuova Pro Loco Città di Luino, la presidente è la giovane Margherita Romano

È Margherita Romano la presidente della “Nuova Pro loco Città di Luino”.

Ventitré anni, laureanda in biologia, con esperienza in altre associazioni nel paese d’origine (Regalbuto, in provincia di Enna, Sicilia), è stata eletta all’unanimità dall’assemblea che si è riunita lo scorso 13 marzo nella sede del palazzo Uffici in via Bernardino Luini, dove si è svolta la riunione per le nomine del consiglio direttivo dell’associazione ora costituita ufficialmente.

Il presidente pro tempore, Adriano Giannini, ha sempre avuto le idee chiare sin dalla nascita del comitato, ossia, traghettare questo nuovo gruppo fino al passaggio da comitato ad associazione. Dopodiché avrebbe lasciato la prima carica a una persona giovane.

Giannini, che ha messo a disposizione la sua pregressa esperienza per il benessere della comunità, con questa mossa fa intravedere una scelta ponderata, chiara, mirata e altruista: sceglie, infatti, di cambiare schema e di voltare pagina rispetto al passato candidando alla presidenza la figura di una giovane donna.

L’assemblea ha deciso e spinto, però, affinché Giannini rivestisse la carica di vicepresidente e così è stato. A seguire, è stata nominata segretaria/tesoriera dell’associazione Maria Vittoria Lanella, perché, dicono dal direttivo, «ci siamo affidati alla sua pluriennale esperienza nel mondo dell’associazionismo e perché è una persona molto conosciuta e apprezzata sul territorio, sempre dedita al volontariato. Donna pragmatica, intraprendente, con grandi capacità umane e relazionali fuori dal comune: un nome una garanzia».

Oltre alle tre cariche sopra nominate, il consiglio direttivo è costituito da Consuelo Buchi, Olga Milan, Pierangelo Muraca, Massimo Romano, Saverio Montesanti e Alfonso Forino.

La neo presidente si dice emozionata e orgogliosa per questo incarico di cui avverte subito la responsabilità e l’importanza e ringrazia «tutti i membri di questo splendido gruppo che si è mostrato, sin da subito, affiatato e unito, ma in modo particolare Adriano Giannini che mi ha sostenuta e motivata ad accettare l’incarico con l’intento comune di svoltare e guardare ai giovani».

«Per me la Pro loco può e deve essere un punto di riferimento per tanti ragazzi i quali, con me e con noi, potranno avere la possibilità di vivere un’esperienza impegnativa e, nel contempo, divertente, partecipando, non solo da spettatori e fruitori ma bensì da protagonisti, alla realizzazione di eventi per promuovere un turismo più giovane, stimolare e valorizzare tutte le risorse del nostro territorio. Faccio, dunque, un appello ai giovani – prosegue Margherita Romano – affinché portino proposte e idee. Sto pensando anche di incontrare docenti delle scuole superiori di II grado per proporre, alle classi, nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro (o meglio PCTO), di affiancarci nelle iniziative condivise».

Il sindaco di Luino Enrico Bianchi è stato il primo a congratularsi con la neonata Pro Loco apprezzando lo sforzo e l’impegno di tutti i componenti: «Sono contento della scelta di puntare sui giovani – afferma il primo cittadino – e auguro alla neo presidente Margherita Romano un buon lavoro, restando a disposizione per qualsiasi momento di confronto e di supporto».

Anche l’assessora a Turismo e Cultura Serena Botta ha rivolto alla presidente e a tutti i membri un augurio per la nuova carica e l’auspicio di una collaborazione proficua e duratura tra le due realtà in un’ottica di pianificazione di eventi, come già emerge dalla sinergia nata in vista della quattro-giorni di eventi di “Luino in Festa”.

Anche, la consigliere comunale Valeria Squitieri, con delega alle relazioni con la Pro loco, si è congratulata con Romano mostrando piena soddisfazione per la scelta effettuata: «Conosco, personalmente, Margherita, persona che stimo moltissimo per la sua serietà, sobrietà, capacità di mediazione e per l’impegno che mette in tutte le attività che svolge. Sono certa che la scelta del direttivo è la direzione giusta: Luino ha bisogno di nuova linfa e nuove prospettive e ci sono tutti i presupposti per partire nel migliore dei modi. Ringrazio Giannini per aver costruito tutto ciò e aver fortemente voluto impostare questa nuova visione. Ringrazio Vittoria, persona generosa, concreta, instancabile e preparata, per l’importante incarico di responsabilità che ha assunto. Un grazie a tutto il gruppo che ho conosciuto e avuto modo di apprezzare, per la volontà e la disponibilità di ciascuno con la consapevolezza che senza tutti loro non sarebbe possibile arrivare al traguardo».

«La filosofia del nostro gruppo Nuova Pro loco Città di Luino si basa su un comune denominatore: far rivivere e rivitalizzare la nostra Luino che tornerà a splendere come un tempo», affermano i suoi vertici specificando che, seppur costituitisi in associazione soltanto da pochi giorni, a ridosso della stagione primaverile, si farà il possibile per riuscire a mettere a punto un primo programma estivo.

La Nuova Pro Loco si presenterà alla cittadinanza il prossimo venerdì 21 aprile alle ore 21.00 a Palazzo Verbania.