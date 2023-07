Ancora possibile richiedere il riconoscimento regionale delle attività storiche e di tradizione

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Articolo pubblicato da Confcommercio Ascom Luino

Scade il prossimo 15 aprile 2023 il termine entro il quale negozi di vendita al dettaglio, locali (esercizi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande) e botteghe artigiane (solo se con vetrine poste su strada o situate al piano terreno degli edifici) possono presentare domanda per essere riconosciute da Regione Lombardia quali attività storiche.

Possono richiedere il riconoscimento regionale gli esercizi, come sopra elencati, che hanno svolto la propria attività per un periodo non inferiore a quarant’anni senza interruzione di continuità (è ammessa la sospensione dell’attività per un periodo continuativo non superiore a un anno).

E’ inoltre richiesta la continuità nel tempo dell’insegna e della merceologia offerta, possibilmente anche nella stessa sede fisica, altrimenti anche in sedi diverse nell’ambito però dello stesso Comune. Sono previste varie tipologie di attività storiche, con requisiti via via maggiori e più stringenti.

A questo link maggiori dettagli dal sito di Regione Lombardia. Ogni anno è possibile presentare la domanda per essere riconosciuti quali attività storiche.

Per maggiori informazioni contattare Stefano Meloro tel. 0332 543907, s.meloro@confcommercioluino.it oppure Matteo Diaco, tel. 0332 543 919, m.diaco@confcommercioluino.it