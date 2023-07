Ferrotel di Luino, «Tra degrado e incuria struttura abbandonata a sé stessa»

Tempo medio di lettura: 2 minuti

A pochi giorni dalla costituzione, il Gruppo Lavoro Trasporti Vivibilità, nato da un’idea di Antonino Trio, Alessandra Miglio ed Emilio Gobbato, con l’obiettivo di evidenziare problemi e lanciare proposte, pone l’attenzione su una tra le storiche strutture della stazione di Luino, il “Ferrotel“.

Il Ferrotel – raccontano – era nato per assicurare al personale viaggiante un luogo dove passare la notte in modo confortevole in attesa dei prossimi servizi. Il servizio offerto ai ferrovieri, però, con il passare degli anni, viene piano piano a scemare, in quanto la riorganizzazione del traporto ferroviario ha portato ad una riduzione del personale viaggiante fino alla totale soppressione del servizio.

«Fuori esercizio da molti anni, questo, non più confacente alle necessità ferroviarie, viene posto in vendita da una azienda FS che gestisce gli immobili in aree ferroviarie – spiegano ancora dal gruppo -. L’ex Ferrotel, così, viene acquistato da una società immobiliare del Trentino Alto Adige con l’intento di metterlo a disposizione per scopi commerciali».

Purtroppo, però, il progetto non è mai partito, probabilmente non ravvedendo un rientro economico sufficiente per sopportare i costi di gestione. «Il progetto – dichiarano ancora dal Gruppo Lavoro – è stato cancellato e la struttura abbandonata a sé stessa, all’incuria, al degrado fisiologico e diviene sede di occupazioni ed utilizzo da parte di orde di sbandati, giovani la cui massima occupazione è quella di distruggere arredi, infissi, vetrate ecc. Purtroppo, nonostante una inferriata a protezione della porta d’ingresso, sono state trasformate le finestre in punti d’accesso».

«E’ stato infine notato che tale struttura è sede di movimenti di strani personaggi dediti ad attività che hanno richiamato anche l’attenzione delle forze dell’ordine», proseguono ancora.

Per tutta queste ragioni, il “Gruppo Lavoro Trasporti Vivibilità“, oltre a denunciare il pessimo stato dell’ex Ferrotel, vuole lanciare alcune proposte come «fare azione d’informazione con i media locali e provinciali, evidenziando lo stato intollerabile della struttura; così come con l’amministrazione comunale, le forze dell’ordine e la prefettura», e allo stesso tempo «prendere contatti e fare la dovuta pressione, da parte degli enti sopra menzionati, con la proprietà per una immediata presa in carico del problema con conseguente rapida soluzione di messa in sicurezza e inacessibilità della struttura. La proprietà, se non più interessata, dovrebbe mettere in vendita la struttura o provvedere ad una cessione alla comunità luinese o alla sua demolizione».