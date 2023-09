Spartan Workout Tour fa tappa al Bad Camp a Ferrera di Varese

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Domenica 12 marzo l’associazione “Bad Spartans”, con sede a Ferrera di Varese, ha organizzato un allenamento guidato da coach “Spartan”, alla scoperta del mondo Spartan Race e OCR.

Due ore dedicate in cui i partecipanti potranno conoscere queste gare ed allenarsi con suggerimenti mirati per il superamento degli ostacoli. Tutti potranno ricevere la maglia ufficiale del tour e un codice sconto per la prossima gara Spartan.

Si tratta di una realtà nata a fine 2019, quando un gruppo di amici, accomunato dalla stessa passione per l’attività sportiva e fisica, ha dato il via all’attività del primo campo fare ad ostacoli di tutto l’alto Varesotto.

L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria, da effettuare cliccando qui. Per ulteriori informazioni non esitare a scrivere agli organizzatori via mail all’indirizzo badspartansteam@gmail.com.