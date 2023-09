Luino, il messaggio di don Sergio nella prima domenica di Quaresima

Tempo medio di lettura: 2 minuti

(don Sergio Zambenetti) Il cammino quaresimale è uno dei momenti annuali più importanti per la vita di un cristiano, poiché invita a rileggere la propria esistenza alla luce della Parola di Dio, nella riscoperta del proprio battesimo in vista di un rinnovamento interiore, che trova forza nella Pasqua di Cristo, vittoria sul peccato e sulla morte.

La nostra comunità pastorale verrà accompagnata, in tale cammino contemplando l’Ultima Cena, guidati dal Vangelo di Luca e dalla Lettera Apostolica sulla formazione liturgica del popolo di Dio scritta da Papa Francesco dal titolo “Desiderio desideravi”. Queste ultime, sono le parole di Gesù riportate dal Vangelo di Luca: “Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione” (Lc 22,15), che diventeranno il riferimento del nostro itinerario quaresimale alla riscoperta della celebrazione Eucaristica, desiderata e voluta da Gesù non solo per i suoi 12 discepoli, ma per tutti coloro che nel corso dei secoli sono invitati settimanalmente a rivivere, riattualizzandolo, ciò che è avvenuto nel Cenacolo di Gerusalemme.

Il desiderio ardente di Gesù di cenare con i suoi è ancora vivo oggi e resterà vivo fino a quando non avrà raggiunto ogni uomo e donna sulla terra, realizzando quella comunione vera con Lui, necessaria per favorire una autentica comunione universale.

Certamente può sembrare, quello di Gesù, un progetto ambizioso, vista la situazione attuale del mondo, ma è appunto per questo che è importante crederci e farlo diventare il motivo della speranza di un cambiamento di vita, annunciato e vissuto dai credenti in Cristo. Se riuscissimo a riscoprire la bellezza e la profondità dell’Eucaristia domenicale, ci renderemmo conto che non ne possiamo fare a meno, in quanto in essa troveremmo la fonte e il culmine della vita cristiana e della Chiesa.

Come già annunciato, dal 5 al 15 ottobre prossimi, la nostra Comunità Pastorale vivrà la Missione Popolare guidata da frati e missionari francescani e la Quaresima può essere il tempo opportuno per prepararsi spiritualmente a quell’evento di grazia, rafforzando la fede rispondendo personalmente e comunitariamente alle diverse iniziative proposte in attesa della Pasqua.

La prima iniziativa sono gli Esercizi Spirituali dei prossimi giorni, predicati da Fra’ Vito D’Amato, il quale comincerà a farci comprendere il valore della Missione Popolare essendo uno dei Frati che la guiderà. Le altre iniziative le trovate sul volantino pubblicato in questo notiziario.

Auguro a me e a ciascuno di voi di potere gustare il tempo quaresimale nello spirito del rinnovamento interiore e dell’incontro con Il Signore Gesù, che ci attende ogni domenica alla celebrazione eucaristica.

