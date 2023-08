Davide Rebellin, campione e amico che Martino Caliaro si porta nel cuore (e sulla gamba)

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

(Di Lorenzo D’Angelo, dal sito www.varesenoi.it) C’è un altro campione delle due ruote (a pedali) nel cuore di Martino Caliaro. Dopo gli omaggi al suo idolo Marco Pantani, il “Re del Cuvignone” (com’è soprannominato per i suoi record di scalata della salita di Cittiglio) ha fatto spazio sulla sua gamba anche al tatuaggio di Davide Rebellin, campione scomparso lo scorso novembre in seguito a un tragico incidente.

Non solo un campione, ma anche un amico per Martino: «Quando correvo mi faceva le tabelle d’allenamento. Il giorno dell’incidente dovevo scrivergli un messaggio, quando mi hanno detto cos’era successo, mi è caduto il mondo addosso».

Così Martino, lo scorso weekend, ha deciso che Davide avrebbe vissuto per sempre, almeno sulla sua pelle. Una sorta di pellegrinaggio, nei luoghi del campione veneto: sabato Martino è andato a far visita alla tomba di Rebellin, al cimitero di Madonna di Lonigo (provincia di Vicenza), dove Davide riposa accanto a papà Gedeone. E poi un salto a L’Ultima Tappa, il bar di famiglia gestito ora dal fratello Carlo.

Il giorno dopo, per il tatuaggio con l’immagine di Davide sulla gamba, Martino si è recato a Vicenza, dallo stesso artista che gli aveva tatuato il Pirata sul polpaccio sinistro: «Quando mi ha fatto quello di Pantani eravamo a Laveno, e in totale ci vollero otto ore. Per questo ce ne sono volute cinque».

Martino ha scelto il ritratto di Davide Rebellin con la maglia della nazionale italiana delle Olimpiadi di Pechino, nel 2008, quando tagliò il traguardo in seconda posizione dietro lo spagnolo Samuel Sanchez. «Ho scelto un’immagine in una posa che ricorda tanto Pantani, con le mani basse sul manubrio». Ed eccoli lì ora, sul polpaccio sinistro, due campioni del ciclismo italiano, per sempre uno accanto all’altro, almeno sulla gamba del Re del Cuvignone.