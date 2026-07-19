Luino | 19 Luglio 2026

Da Luino a Roma in bici: 810 chilometri in sette giorni lungo la Via Francigena

L'impresa di Lorenzo Sciangula con Fabrizio Riva, Andrea Bosco e Filippo Franceschi: oltre 8.000 metri di dislivello e temperature fino a 45 gradi per promuovere Luino

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Sette giorni di pedalate, oltre 810 chilometri percorsi, più di 8.000 metri di dislivello e temperature che in alcuni momenti hanno raggiunto i 45 gradi. È questa l’impresa portata a termine da Lorenzo Sciangula, insieme a Fabrizio Riva, Andrea Bosco e Filippo Franceschi, protagonisti di un viaggio in bicicletta partito da Luino e concluso nella suggestiva cornice di Piazza San Pietro, a Roma.

Un’avventura nata dal desiderio di mettersi nuovamente alla prova e verificare fino a dove possa spingersi la forza di volontà, ma anche con un obiettivo ben preciso: promuovere Luino e raccontarne il nome ben oltre i confini del territorio attraverso i social network, condividendo giorno dopo giorno le emozioni e le difficoltà del viaggio.

I quattro ciclisti fanno parte del gruppo di Nuoto Master Luino. Pur avendo esperienze e livelli di preparazione differenti, hanno deciso di affrontare insieme questa sfida, trasformandola in un’esperienza di sport, amicizia e condivisione. «Alla fine è stata un’esperienza che ci ha uniti ancora di più e che difficilmente dimenticheremo», racconta Lorenzo Sciangula.

Il viaggio ha seguito prevalentemente il tracciato della Via Francigena, attraversando cinque regioni italiane: Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Lazio. Le tappe sono state Luino-Piacenza, Piacenza-Pontremoli, Pontremoli-Lucca, Lucca-Colle di Val d’Elsa, Colle di Val d’Elsa-Bagni San Filippo, Bagni San Filippo-Vetralla e infine Vetralla-Roma.

La prova più difficile non è stata tanto la distanza quanto il clima. Per tutta la scorsa settimana il gruppo ha dovuto affrontare un caldo intenso, con punte di circa 45 °C nelle ore centrali della giornata. Un ostacolo che avrebbe potuto compromettere il viaggio, ma che non ha mai fatto venir meno la determinazione dei quattro ciclisti, riusciti a completare l’intero percorso esclusivamente con la forza delle proprie gambe.

Durante tutto il viaggio Lorenzo Sciangula ha documentato l’esperienza sul proprio profilo Instagram, condividendo immagini, racconti e aggiornamenti quotidiani. Nelle prossime settimane pubblicherà inoltre un video completo sul suo canale YouTube, con l’intenzione di rivivere questa esperienza e continuare a valorizzare il territorio luinese attraverso il racconto dell’impresa.

Il momento più intenso è arrivato con l’ingresso nella Capitale. L’arrivo in Piazza San Pietro, dopo una settimana di fatica, caldo e centinaia di chilometri percorsi, ha rappresentato il coronamento di un’avventura che rimarrà impressa nella memoria dei protagonisti.

Al termine del viaggio Lorenzo Sciangula ha voluto ringraziare chi ha sostenuto l’iniziativa: il ristorante Confine 1913, Team Galli Bike, che ha realizzato una maglietta personalizzata dedicata all’impresa, e 4Endurance, che ha accompagnato il gruppo durante tutto il percorso fornendo gli integratori utilizzati nel corso delle sette tappe.

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