Hockey, l’overtime sorride al Varese

Tempo medio di lettura: 3 minuti

(Di Massimo Airoldi, foto archivio) Un 4 a 3 che è un grande classico nell’hockey su ghiaccio e poco importa se sono serviti ulteriori 200” per trovare la quarta marcatura: i gialloneri rientrato dal Trentino con altri due punti che consentono di consolidare il primo posto in classifica.

Varese a Pergine con quattro assenze pesanti: Piroso, Bertin, Piccinelli e Raimondi, compensati parzialmente dagli innesti di Fanelli e Gesumaria dal farm team di Aosta che danno sostegno alla fase difensiva.

Nei primi minuti di partita sono proprio i gialloneri a sfiorare la rete, ma alla prima occasione del Pergine, dopo 6 minuti, le Linci passano in vantaggio a coronamento di una bella azione conclusa in rete da Meneghini. I Mastini sopportano bene la prima inferiorità numerica della partita e rischiano poco, poi provano a riportarsi in avanti senza però impensierire più di tanto la difesa avversaria. A cinque minuti dalla prima sirena il Varese ha l’opportunità di giocare due minuti con l’uomo in più, ma la pressione è sterile e il Pergine supera indenne il momento. Quando tutti stanno già pensando all’intervallo arriva il pareggio di Schina a 50” dalla fine del tempo, abile a trasformare in rete una discesa personale ingannando il portiere Rigoni.

Così come i gialloneri hanno chiuso il primo periodo in crescita, allo stesso modo ripartono nel secondo e infatti è Privitera a realizzare il raddoppio dopo un’azione corale al minuto 24. Nei secondi successivi Rigoni salva le Linci, le quali tengono botta anche nei due minuti seguenti con l’uomo in meno: purtroppo Varese non approfitta della favorevole situazione di superiorità per “ammazzare” la partita. Il match si innervosisce e sia da una parte che dall’altra le penalità arrivano in successione. Appena dopo la mezz’ora P. Borghi finisce in panca puniti e il Pergine beneficia di un tiro di rigore, ma Perla para, dando ulteriore voce ai tanti tifosi gialloneri presenti.

I biancorossi di casa alzano il baricentro e mettono più pressione alla difesa del Varese: questo cambio di ritmo porta al pareggio la formazione trentina grazie alla rete di Mocellin. Il gol dona fiducia e consente al Pergine di chiudere in avanti gli ultimi istanti del drittel, ma è M. Mazzacane a capitalizzare in “moneta sonante” un puck mal gestito dalle Linci, mosso da M. Borghi e Drolet e realizzare il gol del vantaggio varesino.

I primi dieci minuti del terzo tempo sono molto equilibrati, ma è proprio al minuto 50 che Andreotti trova il gol del pareggio in superiorità numerica. La partita si innervosisce e Odoni trascorre qualche minuto in penalty box concedendo la superiorità numerica sul ghiaccio ai padroni di casa che però non riescono a sfruttarla al meglio. Grande merito va sicuramente alla difesa giallonera e allo spirito di sacrificio di tutti gli uomini di movimento che ripiegano a protezione di Perla. L’azione difensiva ha efficacia e dunque la terza sirena della serata non è quella che decreta il “game over”. La partita si protrae al tempo supplementare, vissuto per la prima volta dai gialloneri in questa stagione. Dopo un buon inizio della formazione varesina, Belloni, Franchini e Tilaro confezionano la rete della vittoria che regala due punti ai Mastini.

Formazioni.

PERGINE SAPIENS: 1 Rigoni (29 Zanella), 24 Al. Ambrosi, 28 Franza, 2 Becker, 7 Reffo, 11 Ghizzo, 96 Gamper, 6 Bitetto, 18 Andreotti, 71 Mocellin, 77 Foltin, 27 Buono, 8 Meneghini, 55 Flessati, 91 Viliotti, 81 Marano. Coach: Andrea Ambrosi

HCMV VARESE HOCKEY: 2 Perla (90 Mordenti) 3 Schina, 7 Desautels, 22 E. Mazzacane, 33 Fanelli, 37 Belloni, 66 Gesumaria, 9 Drolet, 12 Franchini, 15 Tilaro, 16 Vanetti, 19 Allevato, 21 Del Vita, 23 M. Borghi, 27 M. Mazzacane, 32 P. Borghi, 13 Cordiano, 88 Privitera, 97 Odoni. Coach: Claude Devèze.

PERGINE SAPIENS – HCMV VARESE HOCKEY 3 – 4 (1:1 1:2 1:0 0-1 OT)

Tabellino.

6’01” (PS) Meneghini (Foltin, Andreotti), 19’09” (HCMV) Schina, 24’35” (HCMV) Privitera (Franchini, Desautels), 35’48” (PS) Mocellin (Buono, Gamper), 50’35” (HCMV) Andreotti (Foltin, Franza) PP1, 63’22” (HCMV) Tilaro (Franchini, Belloni)