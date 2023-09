Tutto il Varesotto e l’Italia piangono Roberto Maroni

Tempo medio di lettura: 2 minuti

«Questa notte alle 4 il nostro caro Bobo ci ha lasciato. A chi gli chiedeva come stava, anche negli ultimi istanti, ha sempre risposto “bene”. Eri così, Bobo, un inguaribile ottimista. Sei stato un grande marito, padre e amico»: con queste parole la famiglia di Roberto Maroni ha annunciato la sua scomparsa all’età di 67 anni, avvenuta questa notte nella sua casa, nel Varesotto, in cui ha trascorso gli ultimi mesi affrontando una grave malattia.

Nato a Varese il 15 marzo 1955, Maroni ha dedicato tutta la vita alla politica: ha condiviso con Umberto Bossi, incontrato nel 1979, gli inizi della Lega Nord ed è segretario federale del Carroccio dal 2012 al 2013.

Ministro dell’Interno nei governi Berlusconi I e Berlusconi IV – primo politico esterno alla Democrazia Cristiana a ricoprire l’incarico nella storia repubblicana – è stato anche ministro del Lavoro e delle Politiche sociali nei governi Berlusconi II e Berlusconi III.

Ha inoltre ricoperto il ruolo di presidente della Regione Lombardia dal 2013 al 2018, succedendo a Formigoni. Nel 2020 aveva ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Varese, in vista delle elezioni comunali del 2021, ma poi si era ritirato dalla corsa proprio per via dei gravi problemi di salute che gli erano stati diagnosticati.

«Grande segretario, super ministro, ottimo governatore, leghista sempre e per sempre. Buon vento Roberto», sono le prime parole di cordoglio, espresse via Twitter, del ministro delle Infrastrutture e leader del Carroccio Matteo Salvini, mentre il ministro della Difesa Guido Crosetto, sempre sullo stesso social, ha definito Maroni «Un amico. Una persona perbene. Un uomo che ha portato buonsenso, concretezza e moderazione nelle istituzioni. Da parlamentare, da ministro, da presidente di Regione. Esce a testa alta dalla vita. Che la terra ti sia lieve Roberto».

«Roberto Maroni è stato un protagonista della politica italiana. Ha ricoperto con grande senso dello Stato incarichi molto importanti. Difendendo sempre con coraggio le sue idee. Prego per la sua famiglia in questo momento di dolore. Riposi in pace», ha scritto a sua volta su Twitter il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

«Piango l’addio di un amico con il quale ho condiviso gran parte della mia vita politica. Una persona intelligente e mai sopra le righe. Presidente della Lombardia, ministro e segretario federale della Lega. Nel cuore ha sempre avuto i lombardi e la Lombardia. Riposa in pace», ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana nell’esprimere il cordoglio suo e dell’intera giunta.

Le esequie di Maroni saranno celebrate venerdì 25 novembre, alle ore 11.00, nella Basilica di San Vittore a Varese.