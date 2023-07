Dumenza, messa in sicurezza del territorio: lavori verso la conclusione

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Operai e mezzi al lavoro a Dumenza per ultimare gli interventi di messa in sicurezza del territorio legati alle conseguenze della pesante ondata di maltempo di due estati fa, dopo la quale il Comune corse ai ripari chiedendo il supporto economico di Regione Lombardia e dello Stato.

Dalla Regione arrivarono quasi 200.000 euro. Risorse fondamentali per intervenire sulla parete rocciosa a lato della strada comunale 5 vie, dove una frana aveva reso inagibile il percorso che mette in collegamento Pradecolo con il centro del borgo. Qui è in fase di costruzione un muro a secco, composto da blocchi di pietra, per il contenimento del versante. Meteo permettendo, in poco più di una settimana i lavori dovrebbero essere conclusi. Questa la stima del sindaco di Dumenza, Corrado Nazario Moro.

Proseguiranno invece per almeno un altro mese i lavori di regimazione idraulica in località Campagnette e Roncampiglio, finanziati con un ingente stanziamento ministeriale, del valore di 975.000 euro. Dopo la pulizia dei fossi – dove il deflusso dell’acqua era ostacolato dagli intasamenti – e a seguito del rifacimento dei passaggi per i carri agricoli, è in corso la realizzazione di una vasca di laminazione per l’eventuale deposito di materiale proveniente dalla frazione di Due Cossani.

Rilevante, infine, anche la sistemazione di via Oberdan che, come ha sottolineato il primo cittadino pochi giorni fa con la pubblicazione di alcune foto via Facebook, non può più essere posticipata: va garantito il corretto smaltimento delle acque chiare provenienti dalla strada provinciale 6. Anche qui gli effetti del maltempo hanno più volte lasciato la loro impronta, provocando il dissesto del manto stradale.