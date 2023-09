Luino, Istituto Comprensivo “B. Luini”: un’altra settantina di genitori vicini al professor Lucioli

Tempo medio di lettura: 2 minuti

La fine dell’anno scolastico è ormai alle porte, ma il desiderio di esprimere la propria solidarietà nei confronti del professor Fabio Lucioli, da parte di un gruppo di genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo “B. Luini” di Luino, è ancora forte e ha trovato espressione in una lettera inviata alla nostra redazione.

Alcune settimane fa, infatti, il professor Lucioli è stato sollevato, dalla dirigente scolastica Chiara Grazia Galazzetti, dal ruolo di vicepreside, con grande sorpresa e dispiacere da parte di studenti, famiglie e colleghi docenti. Tanto che, oltre alle prese di posizione da parte del sindacato USB Scuola Lombardia e dell’ex sindaco e attuale consigliere comunale Andrea Pellicini, anche un primo gruppo di genitori e oltre una sessantina di insegnanti di vari plessi del “Luini” hanno voluto esprimere la propria vicinanza nei suoi confronti.

A loro si aggiungono, ora, un’altra settantina di famiglie e di alunni (anche “ex”, ormai già alle superiori) intenzionati a sottolineare non solo il proprio sostegno, ma anche la riconoscenza verso quanto fatto, negli anni, dal professor Lucioli.

Di seguito pubblichiamo il testo della missiva firmata dal Gruppo genitori, alunni ed ex alunni dell’Istituto Comprensivo “B. Luini”.

Approfittando dell’avvicinarsi della conclusione dell’anno scolastico e l’uscita dell’articolo dei docenti dell’Istituto Comprensivo “B. Luini” per il professor Fabio Lucioli, un gruppo di genitori vorrebbe esprimere la propria vicinanza e riconoscenza nei confronti dell’ex vicepreside di Luino.

Vicinanza espressa da parte di numerose famiglie, circa una settantina, dell’Istituto Comprensivo, dagli alunni, naturalmente quelli in corso d’anno ma anche alcuni ormai alle superiori. Non serve riportarne i nomi perché il professore li conosce tutti, così come conosce le loro famiglie e le loro storie.

Realtà familiari a volte complesse. Storie che negli ultimi anni, causa pandemia, hanno avuto necessariamente bisogno di una regia e coordinazione, indispensabile per quel che riguarda la gestione pratica delle piattaforme e degli account di tutti i plessi del comprensorio.

In collaborazione con la ex dirigente e lo scorso Consiglio d’Istituto, è stato in primissima fila per cercare soluzioni, per capire come poter rinnovare e implementare i dispositivi di proprietà dell’istituto, per la distribuzione delle tecnologie necessarie, per fare in modo che nessuno rimanesse escluso dalla Dad, non puramente per un discorso didattico. Il lato umano lo ha visto sempre protagonista, caratterizzandolo nella relazione scuola-famiglia.

I genitori si dicono sgomenti, visto che non sono a conoscenza delle motivazioni. Sono rimasti sinceramente sorpresi dalla modalità di comunicazione. Le famiglie, non avendo mai ricevuto in passato avvisi di questo genere, nemmeno per le nomine dei responsabili, certamente non si aspettavano delle comunicazioni ufficiali di questo tipo. Purtroppo hanno dato adito a pensieri poco gradevoli, illazioni e pettegolezzi da parte di alcuni.

Questa è stata la principale motivazione che li ha spinti a partecipare, numerosi da tutti i plessi, e sottoscrivere una raccolta firme volta a dimostrare un riconoscimento di stima al professor Lucioli.

Concludono augurando al professor Fabio Lucioli di poter continuare il suo lavoro, con la passione e correttezza che lo hanno sempre contraddistinto.