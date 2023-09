Il tour di Alfieri e Astuti passa da Cunardo e Marchirolo: «Potenziare servizi sociosanitari del territorio»

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Dopo le prime due tappe a Maccagno con Pino e Veddasca e Valdumentina e a Lavena Ponte Tresa, il “tour d’ascolto” che il senatore Alessandro Alfieri e il consigliere regionale Samuele Astuti stanno portando avanti in provincia di Varese per raccogliere le voci del territorio dopo due anni di pandemia è proseguito con l’incontro delle amministrazioni di Cunardo e Marchirolo.

Fra i tanti temi toccati nel corso di questi primi incontri, anche quello relativo ai servizi sociosanitari risulta essere uno di quelli maggiormente sentiti da realtà ed enti locali, tanto che i due esponenti del Partito democratico hanno riconosciuto la necessità di potenziarli in entrambi i territori delle due Comunità Montane dell’Alto Varesotto.

«Nell’incontro con i sindaci e con alcune realtà sociosanitarie del territorio si è ragionato su come integrare i servizi sociosanitari presenti sul territorio e quali unità di offerta potenziare per costituire un servizio sociosanitario robusto. Nelle nostre Comunità Montane sono già presenti realtà importanti, come, per esempio, la Sos Tre Valli, ma bisogna lavorare per rendere l’offerta più completa».

«Spetta, quindi, ora a Regione Lombardia irrobustire il servizio sociosanitario per garantire ai cittadini un’assistenza a 360 gradi, su cui ad oggi non sempre possono contare. Il nostro impegno per questo, come sempre, non mancherà».