Riconoscimento regionale attività storiche e di tradizione: Confcommercio Ascom Luino assiste le imprese

Il 15 aprile 2022 scadrà il termine per la presentazione delle domande di RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITA’ STORICHE E DI TRADIZIONE di Regione Lombardia.

Tale riconoscimento, oltre a dare prestigio all’attività grazie al conferimento dell’apposito marchio identificativo, ne permetterà l’inserimento nell’ELENCO REGIONALE DELLE ATTIVITA’ STORICHE E DI TRADIZIONE, requisito fondamentale per accedere al Bando riservato. Infatti Regione Lombardia, al fine di valorizzare il patrimonio storico e tradizionale di queste realtà, ha programmato per questo tipo di sostegno una cadenza annuale.

Per essere idonee alla candidatura quali attività storiche e di tradizione è necessario che gli esercizi commerciali, i locali (ristoranti, bar, caffè, ecc.) e le botteghe artigiane presentino come requisito basilare la continuità nel tempo della gestione, dell’insegna e della merceologia offerta: l’attività deve essere stata svolta per un periodo NON INFERIORE A QUARANT’ANNI, senza sospensioni superiori ad un anno.

Durante quest’arco di tempo sono considerati ammissibili i passaggi di proprietà dell’attività e/o generazionali, purché siano state mantenute inalterate le caratteristiche prima citate.

Altri aspetti, non fondamentali ma qualificanti, che possono concorrere alla valorizzazione della domanda sono:

– la collocazione in strutture architettoniche, artistiche e decorative di pregio o in contesti urbani di particolare interesse;

– il mantenimento di attrezzature storiche;

– l’espressività sociale, economica e culturale dell’offerta e dell’ambientazione in stretta coerenza con il contesto locale.

Gli uffici di Confcommercio Ascom Luino sono a vostra disposizione per la verifica del possesso dei requisiti necessari, per la corretta predisposizione della domanda e di tutta la documentazione richiesta e per il conseguente invio della stessa in Regione.

Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci al numero 0332.543907, mail s.meloro@confcommercioluino.it, Stefano Meloro.