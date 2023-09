Covid, nel Varesotto oltre il 90% degli over 50 è vaccinato

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Mentre la prosecuzione della campagna vaccinale anti-Covid sta portando a una rimodulazione dell’attività degli hub in tutta la Lombardia, anche in virtù del fisiologico calo della domanda di somministrazioni, i dati relativi alla copertura nel Varesotto sono decisamente buoni, dimostrando, come affermato da ATS Insubria che “la macchina delle vaccinazioni sul territorio è una fra le più performanti a livello regionale”.

I vertici dell’Agenzia di Tutela della Salute, infatti, hanno espresso la propria soddisfazione per il livello di copertura raggiunto dagli over 50 sul territorio, pari al 91,9% della platea target che nel complesso conta 418.247 soggetti. Da raggiungere ancora con la vaccinazione ne restano poco più di 34mila, in massima parte (14.993) fra i 50-59enni; 9.554 i sessantenni che mancano all’appello, 5.900 i settantenni e 3.567 gli over 80.

Per quanto riguarda le modalità di controllo dell’adempimento dell’obbligo in vigore da questo mese, ATS ha spiegato che sarà il Ministero della Salute a preparare gli elenchi dei nominativi dei non vaccinati e a trasferirli all’Agenzia delle Entrate che invierà loro un’ingiunzione a comunicare alle ATS stesse, entro dieci giorni, i motivi della mancata vaccinazione. Saranno poi le Agenzie di Tutela della Salute a valutare la sussistenza di motivazioni più o meno valide e concedere un’eventuale esenzione o procedere con l’emissione della sanzione da 100 euro, da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Se si guarda invece alla copertura vaccinale dei bambini fra i 5 e gli 11 anni, il dato relativo alla provincia di Varese è in media con quello regionale, anzi leggermente più alto: 33,7% contro il 33,3% della Lombardia.

Una buona risposta è giunta dall’open day pediatrico del 29 e 30 gennaio scorsi, con 474 bambini che si sono presentati all’hub di Rancio Valcuvia e negli altri centri vaccinali del territorio, tanto che questa opportunità è stata riconfermata anche per questo weekend, nel quale anche i genitori che accompagnano i figli potranno “auto-presentarsi”.