Rancio Valcuvia, anche questo weekend vaccini senza appuntamento dai 5 agli 11 anni

Come avvenuto nel mese si gennaio, anche nel prossimo weekend, sabato 5 e domenica 6 febbraio, dalle 8.00 alle 20.00, per i bambini di età compresa tra i 5 e i gli 11 anni, sarà possibile accedere alla vaccinazione anti-Covid senza appuntamento nel centro delle aule Formazione dell’Ospedale di Circolo a Varese e nell’Hub di Rancio Valcuvia.

Per ricevere la vaccinazione sarà necessario presentarsi con la tessera sanitaria del bambino e un documento di identità del genitore che lo accompagna. Anche i bambini in auto-sorveglianza per contatto da covid possono raggiungere i centri vaccinali, nel rispetto delle regole previste, sia in occasione di questo open day, sia in tutti gli altri giorni in cui l’accesso alla vaccinazione pediatrica resta possibile su prenotazione.

L’open day di sabato 5 e domenica 6 febbraio non esclude la possibilità di sottoporsi alla vaccinazione pediatrica su prenotazione: dal portale di Regione Lombardia è sempre possibile fissare l’appuntamento.

