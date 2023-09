Bocce, c’è qualcosa di nuovo in Lombardia/Piemonte

Tempo medio di lettura: 4 minuti

(A cura di Roberto Bramani Araldi) “C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d’antico: io vivo altrove, e sento che sono intorno nate le viole”.

Grande, immenso Giovanni Pascoli, che con la prima terzina del suo “L’aquilone” stava precorrendo, senza saperlo, i cambiamenti dell’ultima ora nel mondo delle bocce, nel settore delle competizioni serali della zona coperta dalla delegazione di Varese e, in trasposizione, traghettando il lago Maggiore, dal Piemonte, nella Provincia di Verbania/Cusio/Ossola.

E’ stato emanato il calendario dei primi quattro mesi, denominato “Calendario dei Laghi” e, per la prima volta, sono comparse le gare a settori, intendendo per tali le competizioni organizzate da una Società, senza che le eliminatorie si svolgano tutte presso i suoi campi, ma anche in altre sedi, tramite opportuni accordi, per consentire ai giocatori di scegliere la soluzione logistica più consona, in funzione delle distanze da coprire dalla propria abitazione.Le finali con i vincitori delle eliminatorie logicamente presso la Società organizzatrice.

Tale soluzione, perorata da tempo dalla Bocciofila Bederese e già applicata nelle Province di Brescia e di Como, ha trovato un primo sbocco nella Bocciofila Possaccio che darà vita, dal 14 febbraio, alla duplice manifestazione del Trofeo dei laghi di Novara VCO e del Trofeo dei Laghi Varese simultaneamente sui campi di Possaccio/Agrate Conturbia e di Monvalle/Daverio.

Dario Mazzolini è il presidente della Bocciofila Possaccio -: come è sorta questa decisione innovativa? “Era ormai evidente a tutti che in determinate zone geograficamente sfavorite perché non di facile raggiungimento, sia in termini di chilometraggio, sia per i tempi di percorrenza abbastanza prolungati, le iscrizioni per le gare serali erano in continuo, irreversibile calo. Questo fatto incontestabile portava a conseguenze facilmente comprensibili: diminuzione del fascino delle competizioni, sforzi organizzativi non compensati dalla numerosità dei partecipanti, minor introito per la Federazione, dato che una quota del costo delle iscrizioni va versata alla FIB. Quindi una serie di effetti visibili e controproducenti par la salute dello sport delle bocce, soprattutto nelle nostre zone, dove le gare serali rappresentano lo zoccolo duro del calendario.”

Presidente, l’esperimento è da considerare tale, oppure pensa di ripeterlo con altre manifestazioni? “Sono convinto che non si debba considerarlo sperimentale, ma un punto di partenza. Per quanto ci riguarda abbiamo intenzione di organizzare altre competizioni sulla medesima falsariga, perché siamo convinti che questa sia la strada da percorrere per superare le difficoltà attuali e per implementare il desiderio di gareggiare, venendo incontro anche alle riduzione delle spese che ogni atleta deve sostenere per ogni evento al quale vuole partecipare.”

Presidente, lei guida una Società prestigiosa, quel Possaccio che è arrivato a disputare le final-four per il titolo italiano lo scorso anno e nel campionato 2022 veleggia in testa alla classifica seppure in compagnia di altre due compagini, siamo solo alla seconda giornata: quali sono gli obiettivi oppure le speranze? “Vede, lo scorso anno siamo andati oltre ogni aspettativa. Chi pensava che una neo-promossa potesse arrivare a competere per il titolo italiano? Pochi, certamente, forse gl’inguaribili ottimisti. Invece è accaduto. Tuttavia non è che si possa ipotizzare di avere percorsi sempre costellati da vittorie. Quest’anno, con il girone unico e quattro retrocessioni più la quint’ultima che dovrà disputare i playout, l’obiettivo minimo è la salvezza, poi se durante il cammino si dovessero registrare le condizioni favorevoli non rifiuteremo di certo di puntare più in alto: per ora piedi ben saldi sul terreno e un passettino alla volta.”

Presidente, mi sembra che abbiate in organico un gruppo di campioni non irrilevante: Andreani, Paone, Scicchitano, Signorini sono un gruppo quotato e completo, senza dimenticare i due giovani, un certo Roberto Mazzolini e Porcellari, che già si sono distinti ad alto livello, oltre all’eventuale possibilità di ricorrere a Chiappella e Turuani, perché non pensare in grande? “Molte squadre si sono rinforzate e sono molto equilibrate, per cui ci sono veramente molti che possono creare incertezza a ogni incontro, nulla è scontato. Forse Caccialanza e Boville hanno qualcosa in più, ma anche Mosciano, con il campione del mondo Formicone, e altri hanno la possibilità di capovolgere ciò che, a prima vista, apparirebbe ovvio. Vedesi il successo di Cagliari – da noi battuta alla prima giornata – su Boville, non appena tornata fra le mura amiche. Di certo noi abbiamo un team molto affiatato, è un gruppo formidabile di amici e su questo, oltre naturalmente alle qualità tecniche, contiamo come eventuale valore aggiunto. Vedremo dopo questo fine settimana, dove dovremo affrontare in sequenza Villafranca – in casa – e Caccialanza – in trasferta: lì si parrà nostra nobilitate!”

Profetico il presidente? Oppure profondo conoscitore dello sport delle bocce? Sta di fatto che Possaccio inciampa con Villafranca, impattando la posta, incontrando, forse per la prima volta, difficoltà a imporsi nel fortino verbanese, di solito avaro a concedere agli avversari qualsiasi prospettiva di uscire dalle sue piste con un risultato positivo. Di certo lunedì la classifica sarà molto, molto più esplicita.

PILLOLE DI BOCCE.

29 gennaio – Campionato italiano Serie A – 3a giornata

TME88 (LO) – Caccialanza (MI) 3-5 (46-49)

Bagnoli/Cremaschi/Russo (LO) – M. Luraghi/P. Luraghi/Savoretti (MI) 8-5 4-8

Porrozzi (LO) – Viscusi (MI) 5-8 3-8

Bagnoli/Russo (LO) – P.Luraghi (2° set Gusmeroli)/Savoretti (2° set Invernizzi) (MI) 7-8 8-0

Campisi/Porrozzi (LO) – M. Luraghi /Viscusi (MI) 8-4 3-8

Possaccio (VCO) – Vigasio Villafranca (VR) 4-4 (50-47)

Andreani/Signorini/Scicchitano (VCO) – Merlini /Monaldi/Patregnani (VR) 4-8 6-8

Paone (VCO) – Cappellacci (VR) 8-5 8-5

Andreani /Signorini (VCO) – Campagnolo/Monaldi (VR) 8-1 8-4

Paone/Scicchitano (VCO) – Cappellacci/Patregnani (VR) 5-8 3-8

30 gennaio – Campionato italiano Serie A – 4a giornata

Caccialanza (MI) – Possaccio (VCO)

Classifica

Caccialanza, Mosciano 9 – Possaccio 7 – Boville, Fontespina, Fossombrone 6 –Villafranca 4 – Cagliari, Kennedy Napoli 3 – Civitanovese, Codogno, Enrico Millo Salerno 0

30 gennaio – Bottinelli – Vergiatese – specialità individuale – nazionale festiva ABCD

01 febbraio – Baraggese – specialità individuale – regionale serale ABCD

03 febbraio – Possaccio – specialità coppie a terzine – regionale serale ABCD