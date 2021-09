L’autunno è la vera stagione dell’amore

Tempo medio di lettura: 2 minuti

La stagione migliore per l’amore… è l’autunno. Il tuo corpo e il tuo cervello ti stanno spingendo a trovare un amante. È scientifico.

Il testosterone ama l’autunno

Scienziati di diversi paesi (in particolare in Norvegia nel 2002 e in Germania nel 2009) hanno esaminato il livello di testosterone presente nel corpo di uomini e donne in base ai periodi dell’anno. L’ormone del desiderio non è mai così presente nel corpo come durante i mesi autunnali. I ricercatori ipotizzano che questo picco autunnale corrisponda a una reminiscenza animale, una specie della stagione degli amori trasposta nell’uomo.

Ma non era la primavera a risvegliare gli istinti? La scienza da una risposta diversa. Che si tratti di compagne storiche, di amiche per una sera, di escort Roma o di amanti decennali, l’autunno è la stagione perfetta per favorire questi incontri.

Gli uomini si sciolgono davanti alle donne quando fa freddo

Uno studio pubblicato sulla rivista francese Perception nel 2008 ha rilevato che gli uomini prestano maggiore attenzione alle donne durante i periodi freddi. Esposti permanentemente alla loro carne nuda durante l’estate, sono meno attenti alle grazie femminili, ripagati anche dal minore sforzo da compiere per incontrare un partner. Mentre in autunno e inverno le donne sono più coperte e meno accessibili, innescando nella mente degli uomini l’istinto predatore.

Il cervello sollecita uomini e donne a guardare commedie romantiche

Hai una voglia irrefrenabile di guardare Harry ti presento Sally? Riusciresti ad attraversare tutta la città per raggiungere il cinema in cui fanno vedere per la duecentesima volta Autumn in New York o Dirty Dancing? È normale, è a causa dei tuoi neuroni. L’University of Science and Technology di Hong Kong ha rivelato nel 2012 un incrocio neurale tra sensazioni fisiche e psicologiche. La tua testa ti dice che hai freddo: vorrai scaldarti con una commedia romantica.

La cioccolata calda ti rende generoso

E la connessione fisico-psicologica funziona anche al contrario. I ricercatori della Yale University hanno dimostrato nel 2008 che quando tocchiamo una tazza di cioccolata calda (o qualsiasi altro oggetto caldo), diventiamo inconsciamente più generosi e percepiamo anche gli altri come più generosi. La linea di fondo: l’equazione trapunta più commedia romantica è destinata a colpire nel segno in questi tempi grigi.

Anche Facebook lo dice: tutto merito dell’autunno

Il famoso social network ha analizzato i cambiamenti nello stato d’amore dei suoi iscritti. I risultati sono divertenti. I periodi in cui il numero di utenti cambia di più il suo status di “single” per entrare in una “coppia” o “fidanzato” sono i mesi autunnali. D’altra parte, non lasciamo più il nostro partner due settimane prima delle vacanze di fine anno e prima delle vacanze estive. Per risparmiare sui regali di Natale e vivere nuove avventure in estate? Facebook non lo dice.