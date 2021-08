“Vieni a fare un giro nella storia”, a Mesenzana alla scoperta dei sentieri con il trekking

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

“Il ricordo del passato non deve essere solo un fatto folcloristico, ma noi dobbiamo vedere in questo il lavoro dei nostri antenati, perché dietro questi ricordi che ci hanno accompagnato attraverso la storia, i nostri avi hanno vissuto e faticato e diverse volte hanno anche combattuto, sotto varie insegne e bandiere immolando la loro vita in onore di esse e di quello che rappresentavano”.

Ad affermarlo oggi è il sindaco di Mesenzana, Alberto Rossi, che rende noto a tutta la comunità del territorio, compresi i turisti che ogni anno arrivano nell’alto Varesotto, la nascita del progetto, portato avanti dall’amministrazione comunale, che mira a sviluppare e a far conoscere il “trekking nei sentieri di Mesenzana“.

“Quello che abbiamo sviluppato – continua Rossi – è una piccola testimonianza del loro impegno e sacrificio, che è servito a portare oggi la Lombardia una terra guardata da tutta l’Europa con rispetto e considerazione, ritenuta con certezza, il motore trainante dell’intera nazione.

“Noi, che ci riteniamo parte integrante di questa Lombardia occidentale e mitteleuropea, non possiamo né dobbiamo dimenticare l’impegno dei nostri predecessori ed oggi in loro ricordo abbiamo ideato il “trekking nei sentieri di Mesenzana” per testimoniare un piccolo giro nella storia fatta di sangue e di sudore. Buona passeggiata”, conclude il primo cittadino. Cliccare qui per consultare il progetto integralmente.