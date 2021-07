Covid, vaccinazioni in azienda: “Poche adesioni ma il metodo funziona. E potrebbe tornare utile”

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

E’ di poche centinaia il numero totale delle adesioni al piano di vaccinazione anti Covid nelle aziende del territorio insubrico.

La cifra è tratta dal report conclusivo dell’esperienza condivisa da Ats Insubria, Camera di Commercio di Varese e Confinustria Como, in linea con le tempistiche dell’iniziativa annunciata da Regione Lombardia lo scorso marzo e poi avviata a giugno.

“Non si tratta di un fallimento – specifica la dottoressa Ester Poncato, responsabile della programmazione della campagna vaccinale per Ats – ed è giusto sottolineare che il basso numero di candidati è legato soprattutto alla partenza quasi in concomitanza con le prenotazioni attraverso il portale delle Poste”. Da qui il limitato utilizzo di quello che si è rapidamente trasformato in un canale parallelo a quello principale che ha collegato – e continua a collegare – i cittadini agli hub territoriali.

La “fase aziendale” ha assunto però nel frattempo anche un altro significato, quello della sperimentazione ai fini di un eventuale nuovo utilizzo, qualora il contesto pandemico dovesse richiederlo. “Abbiamo testato un metodo – aggiunge la responsabile – e quel metodo funziona. Siamo pronti a ripartire in caso di necessità, per esempio se dovesse manifestarsi l’esigenza di un nuovo richiamo”.

E sempre a proposito di vaccinazioni, l’Ats Insubria ha recentemente annunciato la partenza di nuove iniziative volte a raccogliere il maggior numero di adesioni per fasce di età, con particolare riferimento alle più esposte, tra cui gli over 60 e il personale scolastico (clicca qui per tutti i dettagli).