Maltempo, piante cadute sulla provinciale a Cadero

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A causa del maltempo di queste ore, alcune piante sono cadute sulla sede stradale della SP5 a Cadero, frazione di Maccagno con Pino e Veddasca.

Episodio che, dalle 8.00 di questa mattina, sta vedendo impegnati i vigili del fuoco nella liberazione della carreggiata e della necessaria messa in sicurezza.

Nella giornata di ieri, fa sapere il Comune, il territorio di Maccagno con Pino e Veddasca ha registrato 95,3 millimetri di pioggia, pari a 95,3 litri per metro quadrato, collocandosi all’ottavo posto per accumulo pluviometrico tra Lombardia, Ticino e Piemonte orientale.

Al momento, le previsioni odierne del Centro Geofisico Prealpino parlano di rare schiarite sulla pianura e piogge su Verbano, Lario e Varesotto, ma nel pomeriggio e nella notte possibili ancora rovesci e temporali, con fenomeni localmente di forte intensità. In giornata previsto anche vento forte da sud.