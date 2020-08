“Dissensi & discordanze di Mauro della Porta Raffo”, tre identità per un solo genio

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Tutte le più grandi fortune alla base del prestigio ottenuto da Salvatore Carcano nel corso della sua vita e della sua lunga carriera da progettista di armi, hanno come sfondo il Piemonte e la città di Torino.

E’ però in provincia di Varese che tra la metà del diciannovesimo secolo e la fine del secolo successivo, prende forma, si smonta e si ricostituisce l’equivoco più grossolano contenuto nella sua biografia.

Salvatore Carcano (1827 – 1903), nasce a Bobbiate, paese nei pressi di Varese, quando la località appartiene territorialmente alla provincia di Como, ed è il personaggio a cui è dedicata la pillola settimanale di questo spazio.

Nel 1852, dopo aver già perso il padre all’età di dieci anni e aver conseguentemente rinunciato agli studi, inizia la sua attività lavorativa come operaio presso la Regia Manifattura d’armi di Torino, a seguito di un’infinità di lavori e lavoretti svolti, dal barista al decoratore, e poi ancora dal pugile all’inventore di trappole per topi, solo per citare alcuni esempi.

La semplicità delle sue mansioni viene presto rimpiazzata da responsabilità ben più delineate. A Torino Carcano diventa ideatore di armi, mostra tutto il suo talento e la sua ascesa non ha freni: lo conduce direttamente al cospetto di Camillo Benso, conte di Cavour, che gli commissiona la realizzazione di cinquantamila fucili per l’esercito in partenza per la Crimea.

Successivamente, giunto ai vertici aziendali, darà il suo nome al Carcano Modello 91, il fucile di precisione con cui l’ex marine Lee Harvey Oswald uccide John Fitzgerald Kennedy il 22 novembre 1963, togliendo il fiato alla comunità di Dallas, città del delitto, al Texas e agli interi Stati Uniti d’America. Tornando però all’incipit della nostra storia: perché Bobbiate e la provincia di Varese?

La questione è enciclopedica ma allo stesso tempo esilarante. Ha a che fare con il punto da cui trae origine qualsiasi biografia – la data di nascita e il luogo del personaggio – e con un arco temporale che dal 1827, anno in cui Carcano viene al mondo, compie un salto di cento anni esatti, quando Varese diventa capoluogo della neo costituita provincia, per poi chiudersi nel 1991 quando “Robbiate” (il cui legame con il luogo di nascita del talentuoso inventore non va oltre quattro vocali e tre consonanti nell’enunciazione) diventa capoluogo di una nuova provincia. Quella di Lecco. La vicenda, spiegata nel dettaglio, è nel video allegato. A cura di Mauro della Porta Raffo.