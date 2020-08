Viaggiare in Italia: come spostarsi nel Bel Paese

Tempo medio di lettura: 3 minuti

Viaggiare in Italia

Il nostro Paese è da sempre tra le destinazioni preferite dai turisti di tutto il mondo: come biasimarli? Dopotutto in Italia siamo davvero preparati su tutta la linea: a cominciare dalle imponenti ed affascinanti Dolomiti fino alle acque cristalline della Puglia, passando per città culturali come Bologna e Firenze, o attraversando i meravigliosi paesaggi toscani ed umbri, l’eterna Capitale, la costiera Amalfitana e tanto altro. È il caso di dire che c’è l’imbarazzo della scelta.

Viaggiare in un Paese così vario deve quindi risultare tanto piacevole quanto comodo: è per questo che conviene scegliere il giusto mezzo di trasporto prima di mettersi in viaggio.

In Italia ci sono infatti diverse possibilità che ti permettono di viaggiare su tutto il territorio nazionale, dal treno al noleggio di una macchina.

Muoversi in auto in Italia: autostrada o strada statale?

Uno dei mezzi di trasporto più classici e sicuramente il più flessibile: l’auto. A differenza di altri paesi europei, le autostrade per l’Italia prevedono un pedaggio che gli permetta di gestire la manutenzione delle varie tratte di competenza.

Inoltre, i costi sono relativamente contenuti se si considera che il prezzo del biglietto, a differenza dei trasporti pubblici, può essere diviso tra i vari passeggeri. Inoltre, è sempre possibile ottenere un Telepass.

Se invece siete più improntati sul risparmio, l’Italia gode di moltissime superstrade e strade statali gratuite, a cominciare dall’importante e lunga via Emilia che collega Milano, in Lombardia, con la località marittima di Rimini, o la Strada che collega Bologna a Firenze passando per gli splendidi Appennini.

Prendere una macchina a noleggio

Noleggiare un auto in Italia è un servizio ormai radicato e ben organizzato. Il 99% delle compagnie di noleggio permettono di ritirare la propria macchina già in aeroporto o presso punti di riferimento nella città selezionata.

Il prezzo varia naturalmente a seconda dei servizi offerti dall’agenzia, che comprendono diversi livelli di assicurazione o vantaggi quali la possibilità di noleggiare la macchina in giovane età ed aggiungere un secondo conducente.

Questa opzione di viaggio è diventata ancora più semplice grazie alle piattaforme online, confronta le offerte sui noleggi in Italia su Enjoy, una piattaforma che ti permette di trovare tutte le offerte più vantaggiose di noleggio auto.

Grazie a questo servizio, totalmente gratuito, non dovrai più perdere tempo a cercare il prezzo più conveniente su tutti i siti delle varie compagnie, bensì avrai il quadro generale dell’ampia offerta presente sul territorio nazionale e potrai decidere quale opzione corrisponde di più alle tue esigenze.

Girare l’Italia in treno: Trenitalia ed Italo

Una possibilità per girare il bel Paese è il treno. Le varie regioni sono ben collegate grazie ai servizi offerti dalle ferrovie dello Stato.

Trenitalia offre infatti tutte le tratte regionali ed interregionali. Sul sito dell’azienda è possibile inoltre trovare diverse offerte mirate alle esigenze delle famiglie, coppie, gruppi ma anche singoli. Inoltre, le ferrovie offrono diversi abbonamenti per ridurre i costi degli spostamenti e concedere così degli sconti ai propri clienti.

Alternativamente, si può scegliere di viaggiare con Italo. A livello di prezzo e offerte Italo fa un’ottima concorrenza alla collega statale, in quanto offre diverse tratte ad alta velocità per prezzi davvero contenuti (se prenotato per tempo). Tuttavia, Italo si limita come detto a trasportare i propri passeggeri nelle principali località italiane.

Ad ogni modo, per tenersi informati sugli orari e i collegamenti è possibile utilizzare l’app viaggiatreno, comoda e di facile utilizzo.

In questo modo si potrà avere un quadro generale dei propri spostamenti senza dover sempre accedere al sito web. L’utilizzo dell’applicazione è totalmente gratuito.

Spostarsi in aereo in Italia: quale compagnia scegliere

L’aereo è un mezzo di trasporto più costoso ma allo stesso tempo più veloce, in grado di farci coprire grandi distanze in poche ore. Anche il nostro Paese dispone di numerosi aeroporti che consentono di effettuare i principali spostamenti nazionali ed internazionali.

Tra questi spiccano sicuramente gli aeroporti di Milano – Linate, Malpensa e Bergamo – ma anche quello di Bologna, e ancora Fiumicino e Ciampino a Roma.

Non resta che capire a quale compagnia aerea affidarsi. A seconda della direzione che si vuole prendere, si può prenotare con la nostra Alitalia o con compagnie estere.

Al momento le aziende più apprezzate rimangono quelle low-cost come l’irlandese Ryanair e o la Svizzera easyJet, che propongono alcune tratte all’interno del nostro Paese a prezzi stracciati.