Operatori internazionali alla scoperta di Varese: il Fam Trip di InBuyer Turismo valorizza golf e volo

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Varese si conferma una destinazione sempre più attrattiva per il turismo internazionale. Con quasi il 70% dei flussi turistici provenienti dall’estero, il mercato internazionale rappresenta infatti una leva strategica per la crescita del comparto turistico provinciale. In quest’ottica si inserisce il Fam Trip organizzato nell’ambito del progetto InBuyer Turismo, iniziativa di promo-commercializzazione promossa dalla Camera di Commercio di Varese insieme a Unioncamere Lombardia e Promos Italia.

L’attività, coordinata da Fondazione Varese Welcome, ha portato sul territorio una delegazione di tour operator provenienti da Belgio, Francia, Slovenia, Olanda e Stati Uniti, selezionati per l’elevato profilo della loro clientela: viaggiatori alla ricerca di esperienze autentiche e personalizzate, sensibili ai temi della sostenibilità e interessati a proposte che uniscano natura, sport e cultura.

Il Fam Trip ha rappresentato un’importante occasione per presentare alcune delle eccellenze del territorio varesino e le nuove direttrici di sviluppo promosse attraverso il progetto Varese Sport Commission, con particolare attenzione ai settori del golf e del volo.

Durante il soggiorno, i buyers internazionali hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino il sistema golfistico provinciale grazie a una visita e a un’esperienza sul green presso il Golf Club di Luvinate, realtà che rappresenta uno dei punti di riferimento per gli appassionati di questo sport.

Un’altra tappa significativa è stata la visita all’Aero Club Adele Orsi, struttura di fama internazionale dedicata al volo a vela, che da anni richiama piloti e appassionati da tutto il mondo grazie alle sue condizioni ambientali favorevoli e all’elevata qualità dell’offerta sportiva.

Il percorso di scoperta del territorio si è concluso a Casa Macchi, a Morazzone, affascinante casa-museo del FAI che custodisce atmosfere, oggetti e testimonianze della vita quotidiana del Novecento, offrendo ai visitatori un’esperienza culturale immersiva e autentica.

L’iniziativa ha permesso di valorizzare la capacità del territorio varesino di proporre un’offerta turistica integrata, in cui sport, cultura, paesaggio e sostenibilità si fondono in un’unica esperienza. Un modello che risponde sempre più alle richieste del turismo internazionale contemporaneo e che rafforza il posizionamento di Varese come destinazione d’eccellenza nel panorama lombardo e nazionale.

Attraverso progetti come InBuyer Turismo, Fondazione Varese Welcome continua a investire nella promozione internazionale del territorio, creando opportunità concrete di incontro tra operatori esteri e realtà locali, con l’obiettivo di generare nuove occasioni di sviluppo per l’intera filiera turistica varesina.