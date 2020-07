“Da Regione Lombardia 7 milioni per parchi gioco inclusivi”

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

“Risorse indispensabili, favoriranno l’integrazione e la socializzazione dei bambini con disabilità fisiche o sensoriali. Regione Lombardia risponde con i fatti alle critiche dell’opposizione”. Così Emanuele Monti, Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali al Pirellone, in merito al bando per la costruzione e adeguamento dei parchi gioco inclusivi che prenderà il via il 27 luglio.

“Il Bando – precisa Monti – intende sostenere il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione e l’adeguamento di parchi gioco inclusivi in aree pubbliche ed è rivolto ai Comuni, alle Unioni di Comuni, alle Comunità Montane, alle ALER, alle ASST e ai Parchi regionali che intendono mettere a disposizione delle proprie popolazioni un luogo di aggregazione per bambini con disabilità fisiche o sensoriali. La dotazione finanziaria, pari a 7.000.000 di euro, dimostra che Regione Lombardia ha particolarmente a cuore la questione. La quota di contributo è a fondo perduto e andrà a ricoprire il 95% delle spese ammissibili”.

“Alle critiche demagogiche di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, Regione Lombardia risponde con iniziative concrete. In questo modo, si incentivano gli enti territoriali a sviluppare luoghi di grandissima importanza sia per i bambini sia per le loro famiglie”.

“Sono pertanto molto soddisfatto – conclude – della misura di finanziamento. Nell’agenda politica di Regione Lombardia sono previste ulteriori misure a favore delle fragilità”.