Cittiglio | 13 Luglio 2026

Sanità, «Investimenti e innovazione per rafforzare anche l’ospedale di Cittiglio»

Lo dichiara Emanuele Monti (Lega), presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia, dopo la visita istituzionale all'Ospedale di Cittiglio con la sindaco Magnani e il DG di ASST Sette Laghi

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«L’Ospedale di Cittiglio sta vivendo una stagione di importanti investimenti che abbiamo seguito con determinazione negli ultimi anni. L’ampliamento del Pronto Soccorso, il nuovo Punto di Osservazione Breve Intensiva, la risonanza magnetica di ultima generazione, la riqualificazione della dialisi e i nuovi spazi sanitari rappresentano interventi concreti che migliorano la qualità delle cure e la sicurezza dei cittadini».

Lo dichiara Emanuele Monti (Lega), consigliere regionale e presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia, al termine della visita istituzionale all’Ospedale di Cittiglio insieme al sindaco Rossella Magnani e al direttore generale di ASST Sette Laghi, Mauro Moreno, per fare il punto sui principali interventi di potenziamento del presidio.

Tra le opere più attese figura l’ampliamento del Pronto Soccorso, il cui cantiere sarà completato nelle prossime settimane. Il progetto comprende anche la realizzazione del nuovo Punto di Osservazione Breve Intensiva (OBI), finora assente a Cittiglio, che consentirà una migliore gestione dei pazienti e un incremento della capacità assistenziale.

«A questi interventi – prosegue Monti – si aggiungono la nuova risonanza magnetica, il potenziamento del reparto di dialisi e il futuro reparto dedicato alle prestazioni con doppia camera iperbarica, oltre al recupero di un’intera ala dell’ospedale che verrà progressivamente riqualificata. Sono investimenti che rafforzano il ruolo strategico di Cittiglio per tutto il Medio Alto Varesotto».

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Rossella Magnani: «Ringrazio il presidente Monti e la Direzione di ASST Sette Laghi per l’attenzione costante riservata all’Ospedale di Cittiglio. Gli investimenti in corso rappresentano una valorizzazione concreta del nostro presidio sanitario e una risposta importante alle esigenze della comunità».

Nel corso della giornata Monti ha fatto visita anche all’Ospedale di Angera, evidenziando i risultati del percorso di integrazione tra i due presidi. «La scelta di superare la logica della contrapposizione tra Cittiglio e Angera – conclude Monti – si è dimostrata vincente. Oggi possiamo parlare di un vero “Ospedale del Lago”, organizzato su due presidi che lavorano in sinergia al servizio del territorio. Questo modello ha consentito di attrarre professionisti di altissimo livello, migliorare l’offerta sanitaria e rendere ancora più efficiente la rete ospedaliera del Verbano. I dati illustrati oggi dalla Direzione confermano che la strada intrapresa è quella giusta: investire nella collaborazione significa offrire servizi migliori ai cittadini».

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