Torna il mercato di Luino in forma completa, tante regole e misure di sicurezza

L’obiettivo dell’amministrazione comunale luinese, annunciato la scorsa settimana, era quello di restituire centralità allo storico mercato settimanale pur rispettando tutte le norme attualmente in vigore per contenere il rischio contagio.

E dopo giorni di lavoro il traguardo è stato raggiunto: domani, mercoledì 27 maggio, la tradizionale manifestazione tornerà ad animare le vie del centro, grazie ad un programma ad hoc, studiato in collaborazione con la Polizia locale e con il Suap (Sportello unico per le attività produttive).

Programma che, come si apprende dall’ordinanza che lo illustra nel dettaglio, sarà valevole per la sola giornata del 27, in attesa di capire – sulla base dei riscontri e dell’evoluzione della situazione epidemiologica – come organizzare le successive edizioni.

Il mercato, come avvenuto durante le prove in “forma ridotta”, si presenterà con una serie di varchi d’entrata (piazza Serbelloni, via Vittorio Veneto, via Cavour) e di uscita (piazza Risorgimento, piazza ex Varesine, piazza Garibaldi, piazza Marconi). Ogni varco sarà presidiato da personale munito di ricetrasmittente, che si occuperà di vigilare sugli ingressi contingentati dei clienti e di coloro che lavorano all’interno dell’area mercatale.

A proposito di ingressi, il numero massimo di persone che potranno essere contemporaneamente presenti è fissato a 1205 (270 i clienti per la “Quinta Locale”). La manifestazione sarà divisa in tre fasce orarie: dalle 6 alle 8 la preparazione e l’allestimento dei banchi; dalle 8 alle 16 l’apertura al pubblico; dalle 17 alle 18.30 lo svolgimento delle operazioni di pulizia. Ambulanti e clienti dovranno rispettare una serie di precauzioni all’interno dell’area mercato. Vediamo di seguito le principali.

Per i proprietari delle bancarelle è in vigore l’obbligo di rispettare la distanza di un metro tra il proprio e spazio e quello dei venditori accanto, sacrificando parte della superficie a propria disposizione per rispettare questa fondamentale indicazione. Ogni banco dovrà presentarsi al momento dell’apertura con una parete divisoria per ogni lato (un prolungamento delle tende laterali), in materiale plastico e lunga fino a terra.

Per l’edizione di mercoledì sono momentaneamente sospese le operazioni di spunta (occupazione provvisoria di uno spazio interno al mercato, in assenza del titolare), al fine di evitare assembramenti. Per tale possibilità se ne riparlerà il 3 giugno. Ogni venditore, infine, dovrà esporre guanti monouso per la selezione della merce (no a prodotti usati) e gel disinfettante.

I clienti durante la permanenza all’interno dell’area mercato, dovranno rispettare costantemente il distanziamento di un metro, indossando mascherine e guanti monouso (per gettarli, saranno presenti in vari punti appositi raccoglitori, accanto a quelli per la raccolta differenziata di plastica, umido e carta).

Al mancato rispetto delle norme corrispondono le sanzioni previste dall’articolo 51 del “Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche“, con l’aggiunta della “sospensione dal mercato settimanale per due giornate consecutive”, si legge nell’ordinanza.

Per leggere il documento in forma integrale, cliccare qui.