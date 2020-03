Coronavirus, più restrizioni: attenzione a parchi, giardini, attività motoria e seconde case

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Nella serata di ieri, venerdì 20 marzo, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza per restringere maggiormente, su tutto il territorio nazionale, le misure in corso per contenere il contagio e la diffusione del Coronavirus.

In questi giorni, anche nell’alto Varesotto e soprattutto sui social network, si è scatenata la polemica riguardante la presenza di moltissime persone ancora in giro. A più livelli, da Regione Lombardia, con il Governatore Attilio Fontana, a tutti i Comuni della zona, dove i vari sindaci hanno chiesto espressamente ai loro concittadini di rimanere in casa, è parso evidente che in tanti effettuassero spostamenti per non validi motivi di salute, necessità o lavoro.

La nuova ordinanza del Ministero della Salute prevede che:

– è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

– non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

– sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

– nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

“Valuto questa ordinanza un provvedimento per accentuare le misure di distanziamento e renderle omogenee sull’interno territorio nazionale, soprattutto per evitare che il prossimo weekend diventi un’occasione di svago. Alla scadenza – il 25 marzo – del Dpcm siamo certi che il Governo assumerà misure davvero efficaci e decisive nella lotta contro il virus. La Lombardia si aspetta questo per uscire dal tunnel”. Lo ha affermato ieri sera il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando quanto deciso dal Governo.

Per consultare le ultime disposizioni del Ministero della Salute, cliccare qui.