Coronavirus, Lombardia: anche settimana prossima scuole e asili chiusi

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

“È in corso la riunione con il premier Giuseppe Conte e gli altri presidenti delle Regioni. Per ora l’unica notizia che posso anticipare, soprattutto nel rispetto delle famiglie, è che anche la prossima settimana l’attività didattica delle scuole e degli asili resta sospesa. Vi aggiornerò non appena avremo altre notizie certe”.

A scriverlo oggi pomeriggio sulla sua pagina Facebook è il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che conferma le voci che giravano già dalla giornata di ieri.

Continuano così le limitazioni riguardanti l’emergenza Coronavirus, che da domenica scorsa ha visto Regione Lombardia, tramite un’ordinanza, emettere una serie di disposizioni rivolte a tutte la popolazione del territorio.

L’attività scolastica, sebbene sospesa in tutte le strutture, continuerà grazie ad alcuni docenti di diverse scuole di tutto il territorio che hanno avviato lezioni multimediali.