Si alza il vento e prosegue l’allerta per incendi boschivi su tutto il territorio

Dopo quella di due giorni fa, prosegue l’allerta della Protezione civile di Regione Lombardia per il rischio incendi boschivi. La situazione, infatti, in queste settimane ha visto la totale assenza di precipitazioni, con il sole e il cielo sereno che hanno accompagnato queste festività natalizie anche nell’alto Varesotto.

E così domani, martedì 7 gennaio, è previsto un moderato rinforzo del vento in montagna, con valori localmente più elevati su Nordovest e fascia alpina (e in tarda serata sull’Oltrepò pavese), in particolare oltre i 1000 metri.

Come detto, in conseguenza dell’assenza di precipitazioni previste e degli incendi boschivi verificatisi nei giorni scorsi sulle Prealpi centrali, si raccomanda comunque per i prossimi giorni di mantenere adeguate azioni di sorveglianza e pattugliamento del territorio, ove ritenuto più opportuno a livello locale, e che dovranno riguardare prevalentemente i Comuni ricadenti nelle classi di rischio 3, 4 e 5 del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e i Comuni colpiti dagli incendi recenti.

