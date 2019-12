Vacanze 2020, ecco le località di mare più richieste dagli italiani

Tempo medio di lettura: 3 minuti

Non è mai troppo presto per parlare di vacanze estive al mare anche perché prenotare con largo anticipo permette di risparmiare e assicura un posto in una delle località maggiormente gettonate dagli italiani per il 2020.

Località più richieste per le vacanze al mare 2020. In Italia sono molteplici le città costiere dotate di spiagge dorate, tante attrattive ed eventi per i turisti che le visitano, soprattutto d’estate, tra queste ci sono delle mete particolarmente visitate per la bellezza del paesaggio e per i servizi offerti, che vedremo nei paragrafi successivi. Data la grande richiesta, è meglio prenotare in anticipo per queste località, così da sfruttare la possibilità di avere dei prezzi agevolati.

Oltre alle agenzie fisiche, attualmente, ci si può rivolgere anche alla rete; negli ultimi anni si sono diffusi, infatti, tour operator online come ad esempio ignas.com dove è possibile informarsi sulle offerte mare in Italia, scegliendo tra alcuni dei più bei luoghi che la nostra penisola offre. In questo sito è possibile confrontare tutti i prezzi proposti per le molte strutture disponibili, individuando l’alloggio che soddisfi le richieste del cliente che decide di prenotare un viaggio per le vacanze 2020, in modo da avere tutto il tempo necessario per organizzarsi al meglio.

Il mare cristallino della Puglia. La Puglia rimane una delle mete più richieste dagli italiani che amano il mare, perché le sue spiagge con acqua cristallina conquistano al primo sguardo. Uno dei centri più amati è Ostuni che viene denominato la città bianca a causa del colore candido delle sue abitazioni e dei suoi locali. Il paese ergendosi a circa 200 metri sopra il livello del mare, permette di godere di un panorama mozzafiato.

Ostuni con le strette viuzze del centro storico e le caratteristiche piazze, fa sì che ci si possa immergere nella sua atmosfera magica. Questo centro dista dal mare solo 8 km quindi si può scegliere di prendere un resort o un albergo più o meno vicino alla città, a seconda delle esigenze che si hanno, anche perché molte sistemazioni offrono dei servizi navetta che permettono di recarsi alle vicine spiagge. In queste zone c’è un mare da sogno in cui si alternano spiagge rocciose a quelle sabbiose, da visitare tutte quando si va in vacanza in questi luoghi.

La Sardegna e i suoi luoghi incantanti. La Sardegna è sinonimo di vacanze al mare, anche molti vip scelgono questa meta per passare i mesi estivi. Le mete preferite dagli italiani per il 2020 rimangono quelle città situate il più vicino possibile alle cale, tipiche spiagge racchiuse all’interno di piccoli golfi. Una delle più gettonate si chiama cala Gonone, in provincia di Nuoro sulla costa est della Sardegna. La sua bellezza rapisce gli occhi al primo impatto: si tratta di una lingua di sabbia dorata incastonata tra rocce imponenti, l’acqua è cristallina e permette di vedere distintamente il fondale e tutte le sue creature. Nei suoi pressi si possono trovare hotel fino a 4 stelle che, oltre a tutti i comfort offrono anche il privilegio di avere poter vedere dalla camera un panorama da sogno.

Un’altra gita che non può mancare quando si va in vacanza in Sardegna è l’escursione in barca all’arcipelago La Maddalena, in particolare all’isola di Budelli, un piccolo paradiso famoso per le sue spiagge rosa e per le sue acque azzurre che regalano un fascino fiabesco a questo luogo incontaminato. Anche in questo caso è possibile scegliere un alloggio che sia più o meno vicino a queste spiagge incantate.

L’Emilia Romagna con i suoi servizi e la sua movida. L’Emilia Romagna si riconferma anche per il 2020 una delle mete più amate dagli italiani soprattutto per chi ha bambini piccoli, grazie ai tanti servizi e comodità che la sua riviera offre, ma la scelgono pure i giovani che vogliono divertirsi, in quanto ci sono molteplici locali ed eventi sempre nuovi ogni anno. La città più conosciuta e amata sulla costa è Rimini rinomata per il suo lungomare, per la cortesia degli abitanti e per il buon cibo. Scegliere una sistemazione a Miramare, un quartiere che si trova a sud della città, non lontano neanche da Riccione, offre molti vantaggi tra cui i prezzi contenuti e la facilità negli spostamenti.

Oltre ai tanti stabilimenti attrezzati, dove poter rilassarsi al sole, ci sono moltissimi servizi, non solo ristoranti e bar, ma pure centri ricreativi che offrono i divertimenti più disparati e naturalmente locali per vivere la costiera romagnola soprattutto di notte.