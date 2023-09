I sapori della Puglia protagonisti a Brezzo di Bedero, arriva la “Sagra del Panzerotto”

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Continuano le iniziative e le serate organizzate dall’infaticabile Pro loco di Brezzo di Bedero, che sabato 17 giugno è pronta ad accogliere, nella propria tensostruttura e sede di via Baumgartner tutti gli amanti dei panzerotti, specialità culinaria e gastronomica del Sud Italia, soprattutto della Puglia.

Sarà possibile così immergersi in un’atmosfera festosa e deliziare il palato con i panzerotti, che saranno proposti dalla cucina, con lo stand gastronomico pronto a sfornare queste delizie a partire dalle ore 18, combinando sapori unici e tradizioni locali, per far provare a tutti un’esperienza indimenticabile.

La “Sagra del Panzerotto” prenderà il via alle 18 con un aperitivo con Spritz o Prosecco, che durerà fino alle 19.30. Dall’ora dell’aperitivo si esibiranno tre band di ragazzi, rispettivamente i Throw it away, i Cimney sweepers e l’Art & Music Factory, band che allieteranno il pubblico con le loro cover, mentre dalle 21 spazio al grande concerto dei “Bambini Viziati”.

Protagonisti, però, saranno questi gustosi involtini di pasta fritta, ripieni con una combinazione di ingredienti salati o dolci, che saranno preparati freschi al momento per garantire la massima qualità. Gli amanti del gusto tradizionale potranno gustare i panzerotti classici, farciti con mozzarella, pomodoro e basilico, mentre chi preferisce sperimentare potrà trovare proposte creative con ingredienti come prosciutto o tanto altro.

«Siamo contenti di poter organizzare un’altra serata all’insegna del buon cibo e della tradizione italiana, insieme alla musica e allo spettacolo che ci regaleranno le giovani band e i “Bambini Viziati” – commenta il presidente della Pro Loco, Roberto Zigliani -. La “Sagra del Panzerotto” rappresenta un’occasione imperdibile per tutti i visitatori, non solo i luinesi, ma anche i turisti stranieri che stanno trascorrendo le loro vacanze sul lago Maggiore. Ringraziamo i nostri sponsor, Panificio Carollo, Time out Cafè e Parsec servizi grafici, per il sostegno».

Infine, grande soddisfazione da parte dell’associazione per il successo avuto durante la serata organizzata in occasione della finale di Champions League, che ha permesso alla Pro loco di inviare parte del ricavato del weekend, 500 euro, alla Protezione civile dell’Emilia Romagna, con l’obiettivo di aiutare le popolazioni alluvionate.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni dei tavoli contattare Erica al numero 347 9969011.