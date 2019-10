Da Germignaga fino in Umbria e Marche, un viaggio tra fede e bellezza

Tempo medio di lettura: 1 minuto

La Parrocchia di Germignaga propone per fine anno una gita pellegrinaggio fra Umbria e Marche, tra fede e bellezza, da sabato 28 dicembre a mercoledì 1° gennaio.

Quota di partecipazione: viaggio, in trattamento di pensione completa, ingressi vari e altro, per 450 euro circa (supplemento camera singola 50 euro), l’importo potrebbe subire variazioni in base al numero dei partecipanti – minimo 25 persone.

Prenotazioni in segreteria, in via E. Toti 1, entro il 31 ottobre, versando l’acconto di € 150, aperta il lunedì dalle 20.30 alle 22.30, martedì e mercoledì dalle 15.00 alle 17.00, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30 e sabato dalle 10.30 alle 12.30.

Info: Tel. 389 59 31 317 – e mail info@parrocchiagermignaga.it – www.parrocchia- germignaga.it. (Fonte Eco del Varesotto)