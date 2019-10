Grande successo per “AgriVarese”, il centro invaso da decine di migliaia di persone

Tempo medio di lettura: 2 minuti

I numeri decretano il successo di AgriVarese in città: sono state decine di migliaia le persone che anche quest’anno hanno scelto di venire a Varese per trascorrere una domenica all’insegna della qualità produttiva che caratterizza il nostro settore primario.

“Ancora una volta abbiamo fatto centro: grazie all’impegno dei suoi produttori, l’agricoltura varesina si conferma un settore vitale e capace di suscitare interesse verso il nostro territorio. AgriVarese in città è una rassegna che, di anno in anno, riesce sempre di più ad avvicinare il grande pubblico a quegli alimenti sani e di qualità che qui contraddistinguono il settore primario”, dice Fabio Lunghi, presidente della Camera di Commercio che organizza la manifestazione attraverso la sua azienda speciale PromoVarese e in sinergia con l’amministrazione comunale, oltre che con la collaborazione delle associazioni di categoria di un settore che nella nostra provincia genera un valore aggiunto di 54 milioni di euro, con quasi 3mila addetti. In relazione all’agricoltura varesina, interessanti anche i dati relativi alle imprese giovanili e a quelle al femminile, rispettivamente 175 e 389.

“AgriVarese in città rappresenta un unicum di grande rilievo: non solo è l’unico evento dedicato all’agricoltura che in Lombardia si svolga in un centro cittadino, ma anche è la manifestazione che, in assoluto, in una singola giornata richiama più gente nel cuore di Varese”, sono sempre parole di Fabio Lunghi, che guarda con soddisfazione anche ai risultati in termini di sostenibilità dell’evento.

Sostenibilità che è stata uno dei principi cardine su cui si è basata l’edizione 2019: “La scelta di un accordo con Trenord – continua il presidente della Camera di Commercio – si è rivelata vincente: sono state molte le persone che hanno approfittato del biglietto a prezzo agevolato per visitare Agrivarese in città provenendo dalle diverse località della Lombardia”.

Buono poi il riscontro di Tilo per chi è arrivato in ferrovia dal Canton Ticino. E in più, in opera per tutta la giornata i bus navetta che hanno permesso di raggiungere il centro di Varese dai parcheggi di interscambio.