Da Varese in Trentino, alla scoperta della culla del turismo sportivo outdoor

In linea con l’iniziativa Varese Sport Commission, Camera di Commercio e alcuni operatori del territorio saranno impegnati, da domani 25 a venerdì 27 settembre, in una Study Visit a diretto confronto con gli esperti della Trentino School of Management. Un percorso che, nell’arco di tre giornate, toccherà alcune delle principali location di una regione che ha fatto del turismo sportivo outdoor un punto di forza.

“L’obiettivo – dice il presidente della stessa Camera di Commercio varesina, Fabio Lunghi – è di valutare sul campo e direttamente con i nostri operatori la replicabilità di progetti che costituiscono delle vere e proprie “best practice” nel settore del turismo sportivo. Progetti la cui realizzazione potrebbe contribuire ad accrescere ulteriormente la competitività di un territorio, come quello della provincia di Varese con i suoi laghi e le sue vallate prealpine, particolarmente vocato all’attività turistico sportiva outdoor”.

Tra gli operatori presenti alla Study Visit, Massimo Grignani, presidente del Varese Convention and Visitors Bureau, Alfredo Dal Ferro, presidente dell’associazione dei bed and breakfast BB Varese, il vicepresidente di Federalberghi provinciale Simone Segafredo nonché Fabio Lamera a rappresentanza del sistema dei nostri bike hotel. Per tutti l’opportunità di conoscere le modalità trentine di progettazione dei prodotti turistici e dello sviluppo delle sport destination per le diverse discipline dell’ambito outdoor.

Così, tra le località toccate durante la visita di studio, ci sarà la Paganella che, con 60 giorni di apertura per una full immersion nel mondo della MTB, è la bike destination con la stagione più lunga. E inoltre, seminari sulla progettazione delle attività outdoor e tanti momenti d’approfondimento. Non mancherà un incontro con ApT InGarda per un focus su servizi, esperienze e governance del progetto Outdoor Park.

Nella giornata di venerdì 27 settembre, poi, la Study Visit prevede la partecipazione al convegno Bike Talks in programma alla Paganella e incentrato sullo sviluppo e la gestione del prodotto bike.