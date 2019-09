Barca a vela si rovescia sulla riva del lago a Colmegna, idrocarburi in acqua

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Giornata nera oggi, lunedì 23 settembre, in tema ambientale per Luino. Dopo lo sversamento nel lago di liquami tra viale Dante, zona Porto Nuovo, e piazza Libertà, a causa del grave guasto di una tubatura, una segnalazione è arrivata anche dalle acque antistanti Colmegna, località lacustre, dove un’imbarcazione a vela si è rovesciata a riva.

Finendo totalmente in acqua, però, purtroppo, la barca ha rilasciato idrocarburi sulla superficie del lago, dove in poco tempo, intorno alle 16, è cominciata ad espandersi un’evidente chiazza oleosa che ha creato non poca preoccupazione tra i cittadini residenti, a tal punto da richiedere un intervento degli enti competenti.

Sul posto, così, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Luino che, arrivati con un gommone, hanno iniziato a bonificare l’area interessata dall’olio, prima limitando tutta la zona e successivamente installando alcuni pannelli utili a assorbire la sostanza inquinante.

Sono stati allertati non solo i carabinieri della Compagnia di Luino, che dovranno risalire al legittimo proprietario dell’imbarcazione a vela, ma anche i tecnici competenti dell’ARPA Lombardia, che andranno ad analizzare l’acqua per capire come gestire la situazione di emergenza.