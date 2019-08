Bufera e grandine sulla Valceresio. Frana sul Brinzio, disagi sulla provinciale

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Violenta la perturbazione che ha colpito il medio-alto Varesotto nella giornata di oggi, con grandinate e danni che hanno interessato soprattutto il territorio della Valceresio e della zona di Varese. Ad annunciare l’allerta meteo sia ieri che oggi era stata la Protezione civile di Regione Lombardia.

I disagi più rilevanti sono stati riscontrati a Brinzio, sulla Strada provinciale 62, in località “Motta Rossa”, dove una frana ha invaso la carreggiata dell’arteria che collega Rancio Valcuvia a Varese. Si sono registrati diversi disagi con la strada che è rimasta chiusa alla circolazione per permettere lo sgombro della terra per diverse ore, ma ora la situazione sta lentamente rientrando alla normalità. Il traffico è stato deviato sulla Valganna e verso la SS233. Fortunatamente nessun veicolo o persona è rimasta coinvolta.

Anche in Valceresio, però, la situazione è stata particolarmente complessa con una forte grandinata che ha interessato soprattutto il paese di Arcisate (come testimoniano le immagini in galleria fotografica). Ad essere interessate dalle forti precipitazioni anche la zona di Porto Ceresio e quella di Induno Olona.

Segnalazioni di grandinate, ma di entità minore, anche a Grantola, Bedero Valcuvia e a Maccagno con Pino e Veddasca, in particolare in Forcora, che non hanno causato disagi e danni.

Oltre una ventina, invece, su tutto il territorio, gli interventi dei vigili del fuoco della provincia di Varese, impegnati per diverse richieste causa la forte ondata di maltempo che ha colpito il territorio. Nel comune di Busto Arsizio in via Cà Bianca, un grosso albero è rovinato al suolo danneggiando alcune auto in sosta i vigili del fuoco stanno rimuovendo la pianta.

Si sono registrati inoltre:

Caduta alberi: Busto Arsizio, via Ca’ Bianca , via Domodossola – Besano, via Europa – Cantello, via Lugano, Varese, via Vetta D’Italia – Gallarate, via Carlo Cattaneo.

Allagamenti e/o danni d’acqua: Induno Olona, via Monte Bisbino, Busto Arsizio, via Muratori Ludovico – Arcisate, via Galvani – Arcisate, via Roma – Gallarate, via Cardinale L. Schuster.

Verifiche stabilità: Cuasso al Monte, via Roma – Varese, via Arnaldo Fusinato.

Si sono verificati anche due incidenti stradali: Gallarate, A26 tratto Vergiate/Besnate – Ceriano Laghetto (MB), via Lega Lombarda; tre incendi: Gallarate, via Covetta – Induno Olona, via Bevera – Busto Arsizio, via Carlo Forlanini.

In totale otto squadre dei vigili del fuoco con quaranta operatori sono impegnati per fare fronte alle richieste.