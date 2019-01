Hockey: Mastini Varese in trasferta ad Alleghe, pronti a metterci il cuore

Tempo medio di lettura: 1 minuto

L’ultimo turno infrasettimanale della stagione regolare porta i Mastini nella trasferta più lontana, fino ad Alleghe, in Veneto, dove i gialloneri giocheranno domani 31 gennaio alle ore 20.45. Saranno diversi gli assenti, oltre all’infortunato portiere Bertin, anche Lo Russo e M. Mazzacane, usciti malconci dalla partita di domenica scorsa a Como.

Pensando alla sfida in Terra Agordina, magari sarà proprio la mancanza di qualche compagno a far scattare quella molla capace di compattare, unire e di far lottare ancor più coesi gli elementi della squadra, per compiere l’impresa e portare a casa un risultato positivo.

Sarebbe fondamentale per la corsa playoff: il Varese dovrà infatti essere più forte delle difficoltà e il classico cuore giallonero di Mastino dovrà ritornare a pulsare più forte che mai in questa occasione.

L’Alleghe è in un buon periodo: gioca in modo fluido, ha ritrovato entusiasmo, lotta per entrare nei playoff contendendosi l’ultima posizione possibile e ha grande voglia di far bene. La formazione delle Civette è reduce dal turno di riposo dello scorso weekend, mentre i Mastini hanno ancora nelle gambe la fatica del dispendioso derby lombardo contro il Como di domenica.

Per Varese sarà una grande prova di mentalità e un’occasione di crescita: i ragazzi proveranno a farsi valere e dare tutto, come fino ad oggi hanno dimostrato.

I tifosi potranno ascoltare la radiocronaca diretta dell’incontro grazie a Radio Village Network, in streaming collegandosi al sito ufficiale oppure scaricando la app gratuita della radio.