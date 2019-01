Donna investita in centro a Luino

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Un incidente è avvenuto stamane, lunedì 28 gennaio, intorno alle 9.30, in centro a Luino, su una delle strade più trafficate del paese lacustre.

Per cause ancora in corso di accertamento, un’automobile, lungo via Vittorio Veneto, ha investito una donna di 65 anni.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari della Padana Emergenza di Luino, coaudivati dal personale dell’automedica, che prima hanno prestato soccorso alla donna sul luogo dell’incidente, per poi trasferirla al Pronto Soccorso in codice verde. Da quanto si apprende per la signora non si tratterebbe di nulla di grave.

Ad intervenire anche gli agenti della Polizia Locale di Luino, che hanno regolato la circolazione stradale ed effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e regolare la circolazione stradale. (Foto di repertorio)